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    Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor

    Son dönemde kullanıcı sayısında düşüş yaşayan Fortnite çareyi Google’da buldu. Ödeme kanalları konusunda anlaşma sağlanırsa oyun Google Play mağazasına gelecek.
    3 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor
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    Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olan Fortnite bilindiği üzere ısrarlı bir şekilde Google Play mağazasından uzak duruyor. Yapılan pek çok güvenlik uyarıları ve ortaya çıkan açıklar bile firmayı bundan vazgeçiremedi.

    Epic Games çare arıyor

    Epic Games oyunu mobile ilk yayınladığında Google’ın oyun içi alışverişlerden kestiği yüzde 30 payı yüksek bulmuş ve kendi başlatıcısı üzerinden oyunu indirmeye karar vermişti. Böylece Fortnite hiçbir zaman Google Play üzerinde olmadı ve oyuncular Epic Games tarafından yönetilen harici bir kaynaktan oyunu yüklemek zorunda kaldı.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Bununla birlikte rüzgârın yönü değişmiş gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre Epic Games oyunda kendi ödeme kanallarının kullanılması konusunda Google’dan bir istisna isteyecek. Normalde Google Play kurallarına göre ödeme kanallarının Google üzerinden olması gerekiyor ve bununla ilgili bir istisna da yapmıyor.

    Epic Games görünüşe göre elde ettiği büyük popülarite ile Google’ı sıkıştırmaya çalışacak. Google ise bir istisna sonrasında ortağı diğer geliştiricileri rahatsız edeceğini biliyor. Bakalım bu zorlu görüşme nasıl sonlanacak?



    https://www.phonearena.com/news/Fortnite-Android-Google-Play-Store-listing_id120976 Yorum Yaz
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    yorumculuklar 3 gün en beğenilen
    Bu istisna işine gidileceğini sanmıyorum, Google para kazanmayacaksa neden uğraşsın ve başkalarını üzmek riskini alsın ki? Epic, Apple'a bu parayı ödemeyi kabul ediyorsa paşa paşa Google'a da ödemeyi kabul eder. Androidler de de dışarıdan APK yüklemek herhangi bir kullanıcı için fazla adım içeriyor, mağazada reklamı yapılmak ve tek tıklama ile yüklemeye benzemiyor.
    Bu istisna işine gidileceğini sanmıyorum, Google para kazanmayacaksa neden uğraşsın ve başkalarını üzmek riskini alsın ki? Epic, Apple'a bu parayı ödemeyi kabul...
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    iCankat 1 gün
    Keşke %30 olsa. Önce uygulama içi satın almalar için ülkeye ait KDV'yi kesiyor. Sonra %30 kesintisini yapıyor. Benim uygulamalarımda her 100 liralık alışverişte 18TL KDV kesiyor. Sonra kalan 82TL üzerinden de %30 kesinti yapıyor bana 100 liradan kalan ise 57.4TL fortnite bu konuda çok haklı. Keşke %30 kesintiyi düşürseler.
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    TearsForFears 2 gün
    Google play e getireceklerine oyunu düşük sistemlere optimize etseler daha iyi. Şuan dünyada en çok satan redmi note 7-8 bu oyunu desteklemiyor ve lowda bile kasmaktan oynanmıyor.
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    Çaylak_Doktor 3 gün
    Androidde fazla sistem gereksinimi ister :))
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    yorumculuklar 3 gün en beğenilen
    Bu istisna işine gidileceğini sanmıyorum, Google para kazanmayacaksa neden uğraşsın ve başkalarını üzmek riskini alsın ki? Epic, Apple'a bu parayı ödemeyi kabul ediyorsa paşa paşa Google'a da ödemeyi kabul eder. Androidler de de dışarıdan APK yüklemek herhangi bir kullanıcı için fazla adım içeriyor, mağazada reklamı yapılmak ve tek tıklama ile yüklemeye benzemiyor.
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    Dalette 3 gün
    gelmesi iyi oldu umarım 4 gb yer 6 gb ram istemez
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