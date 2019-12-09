Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor

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Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olan Fortnite bilindiği üzere ısrarlı bir şekilde Google Play mağazasından uzak duruyor. Yapılan pek çok güvenlik uyarıları ve ortaya çıkan açıklar bile firmayı bundan vazgeçiremedi.

Epic Games çare arıyor

Epic Games oyunu mobile ilk yayınladığında Google’ın oyun içi alışverişlerden kestiği yüzde 30 payı yüksek bulmuş ve kendi başlatıcısı üzerinden oyunu indirmeye karar vermişti. Böylece Fortnite hiçbir zaman Google Play üzerinde olmadı ve oyuncular Epic Games tarafından yönetilen harici bir kaynaktan oyunu yüklemek zorunda kaldı.

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Bununla birlikte rüzgârın yönü değişmiş gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre Epic Games oyunda kendi ödeme kanallarının kullanılması konusunda Google’dan bir istisna isteyecek. Normalde Google Play kurallarına göre ödeme kanallarının Google üzerinden olması gerekiyor ve bununla ilgili bir istisna da yapmıyor.

Epic Games görünüşe göre elde ettiği büyük popülarite ile Google’ı sıkıştırmaya çalışacak. Google ise bir istisna sonrasında ortağı diğer geliştiricileri rahatsız edeceğini biliyor. Bakalım bu zorlu görüşme nasıl sonlanacak?

https://www.phonearena.com/news/Fortnite-Android-Google-Play-Store-listing_id120976