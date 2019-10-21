Fortnite yeni macerasına hatalarla başladı

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Geçtiğimiz hafta sosyal medyada fırtına koparan bir yokoluşla ilk bölümünü sona erdiren ve yeni bir haritayla ikinci bölüme başlayan Fortnite yine hatalardan kurtulamadı. Oyunun yeni dinamikleri hata barındırıyor.

Önemli bir hata

Daha rekabetçi bir harita ve yeni mekanikler sunan Fortnite Chapter 2 sürümünde oyuncular artık saman balyalarına veya büyük çöp konteynerlerine saklanarak rakiplerine karşı sürpriz yapabiliyor. Yeni bir strateji anlamına gelen saklanma özelliği zaman zaman hataya sebep oluyor.

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Reddit üzerinde paylaşılan bilgilere göre her yaptığınızda olmasa da bazı zamanlar çöp konteynerine saklanmanız ölümünüze sebebiyet veriyor. Çöp kutusundan çıkarken bir anda arkanızda dumanlar bırakarak gökyüzüne fırlıyor ve birkaç saniye sonra dumanın içerisinden çıkarak aşağı düşüyorsunuz. Önceki açıkların aksine oyuncu yere düştüğünde hasar alıyor ve yeniden dirilmesi gerekiyor.

Dediğimiz gibi hata sürekli tekrar etmiyor ve rastgele olarak ortaya çıkıyor ancak bir solo maçta veya takım maçında ortaya çıkması problem oluşturabilir. Epic Games’in yakın zamanda hatayı gidermesi bekleniyor.

https://www.slashgear.com/fortnite-dumpster-hiding-bug-catapults-players-to-their-death-20596227/