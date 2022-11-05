Sevilen yarış oyunu Forza Horizon 5, DLSS 2 ve FSR 2 desteğine kavuşuyor

Gelişmiş Işın İzleme seçenekleri geliyor
Bahsi geçen yenilikler dışında Playground Games, yeni güncellemesinin gelişmiş ışın izleme seçeneklerini de beraberinde getireceğini duyurdu. Gelişmiş ışın izleme ile Ultra ve Extreme seçenekleri yüksek kalite artışlarına sahip olacak. Ultra seçeneği fotoğraf modunda tam çözünürlüklü yansımalar sunacakken Extreme seçeneği standart oynayışta bile tam çözünürlük yansımalar sunabilecek. Playground Games, Forza Horizon 5’i optimal ışın izleme performansında oynamak için 16GB RAM, Ryzen 7 3800 XT veya i7-10700K ve Radeon RX 6800 XT veya GeForce GTX 3080 öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence