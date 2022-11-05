Sevilen yarış oyunu Forza Horizon 5, DLSS 2 ve FSR 2 desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Hiç şüphesiz son yılların en güzel görünen oyunlarından olan Forza Horizon 5, yakında PC oyuncularını mutlu edecek bir güncellemeye sahip olacak. 8 Kasım’da yayınlanacak Donut Media isimli güncelleme yeni içerikler dışında DLSS 2.4 ve FSR 2.2 desteğini beraberinde getiriyor.

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Gelişmiş Işın İzleme seçenekleri geliyor

Bahsi geçen yenilikler dışında Playground Games, yeni güncellemesinin gelişmiş ışın izleme seçeneklerini de beraberinde getireceğini duyurdu. Gelişmiş ışın izleme ile Ultra ve Extreme seçenekleri yüksek kalite artışlarına sahip olacak. Ultra seçeneği fotoğraf modunda tam çözünürlüklü yansımalar sunacakken Extreme seçeneği standart oynayışta bile tam çözünürlük yansımalar sunabilecek. Playground Games, Forza Horizon 5’i optimal ışın izleme performansında oynamak için 16GB RAM, Ryzen 7 3800 XT veya i7-10700K ve Radeon RX 6800 XT veya GeForce GTX 3080 öneriyor.

Tam Boyutta Gör FidelityFX 2.2 ve DLSS 2.4 ile oyun, 4K görüntüleri 1080p çözünürlükten yeniden işleyerek üretebilecek ve yüksek performans artışı sunacak. Ayrıca özellikle FSR 2, performans problemleri olan sistemlere yardımcı olacaktır.

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Forza Horizon 5 için DLSS ve FSR müjdesi