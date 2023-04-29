Forza Motorsport, görme engelliler tarafında da oynanabilecek

Tam Boyutta Gör Xbox Game Studios’ın merakla beklenen yeni oyunu Forza Motorsport, ilgi çekici bir yarış deneyimi sunacak. Yıl bitmeden yayınlanması beklenen oyun, erişilebilirlik seçenekleri ile dikkat çekecek.

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Görme engelliler için birçok seçenek sunulacak

Yapımın geliştiricisi Turn 10 Studios, yeni yayınladığı video ile Forza Motorsport’un sunacağı erişilebilirlik seçeneklerini gözler önüne serdi. İki yıl Brandon Cole gibi görme engelli oyuncular ile çalışan Turn 10, “Blind Driving Assists” isimli özelliği hayata sokmuş. Bu seçenek ile görme engelliler, yarış sırasında birçok bilgiyi işitsel geribildirimler ile anlayabilecek ve oyun içerisinde buna göre farklı manevralar yapabilecekler. Ayrıca görme engelliler için sunulan erişilebilirlik seçenekleri, oyunun ayarlarından farklı şekillerde değiştirilebilecek.

Özelliği gösteren ve gelişimini detaylandıran videoda Cole seçeneğin, oyuncuların dönmesi gereken yöne bağlı olarak motor gürültüsünü ve lastik seslerini sola veya sağa attığını belirtiyor. Bip sesleri, oyunculara pistin kenarına yaklaştıklarını anlatıyor. Cole, ipuçlarının yardımıyla, bir sürü AI güdümlü arabaya karşı bir yarış kazanabildiğini söylüyor. Renk körlüğü gibi erişilebilirlik seçenekleri de sunacak olan Forza Motorsport, yıl bitmeden Xbox Series, Xbox Cloud ve PC için yayınlanacak.

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Forza Motorsport erişilebilirlik seçenekleri ile fark yaratacak