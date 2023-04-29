Forza Motorsport, görme engelliler tarafında da oynanabilecek

Görme engelliler için birçok seçenek sunulacak
Yapımın geliştiricisi Turn 10 Studios, yeni yayınladığı video ile Forza Motorsport’un sunacağı erişilebilirlik seçeneklerini gözler önüne serdi. İki yıl Brandon Cole gibi görme engelli oyuncular ile çalışan Turn 10, “Blind Driving Assists” isimli özelliği hayata sokmuş. Bu seçenek ile görme engelliler, yarış sırasında birçok bilgiyi işitsel geribildirimler ile anlayabilecek ve oyun içerisinde buna göre farklı manevralar yapabilecekler. Ayrıca görme engelliler için sunulan erişilebilirlik seçenekleri, oyunun ayarlarından farklı şekillerde değiştirilebilecek.
Özelliği gösteren ve gelişimini detaylandıran videoda Cole seçeneğin, oyuncuların dönmesi gereken yöne bağlı olarak motor gürültüsünü ve lastik seslerini sola veya sağa attığını belirtiyor. Bip sesleri, oyunculara pistin kenarına yaklaştıklarını anlatıyor. Cole, ipuçlarının yardımıyla, bir sürü AI güdümlü arabaya karşı bir yarış kazanabildiğini söylüyor. Renk körlüğü gibi erişilebilirlik seçenekleri de sunacak olan Forza Motorsport, yıl bitmeden Xbox Series, Xbox Cloud ve PC için yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah