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    Anlık Bildirim

    Forza Motorsport, görme engelliler tarafında da oynanabilecek

    Xbox’ın merakla beklenen yarış oyunu Forza Motorsport, erişilebilirlik seçenekleri ile dikkat çeken. Geliştirici Turn 10 Studios, oyunda engellilerle yardımcı olacak özelliklerini gösterdi.
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    Forza Motorsport erişilebilirlik seçenekleri ile fark yaratacak Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Studios’ın merakla beklenen yeni oyunu Forza Motorsport, ilgi çekici bir yarış deneyimi sunacak. Yıl bitmeden yayınlanması beklenen oyun, erişilebilirlik seçenekleri ile dikkat çekecek.

    Görme engelliler için birçok seçenek sunulacak

    Yapımın geliştiricisi Turn 10 Studios, yeni yayınladığı video ile Forza Motorsport’un sunacağı erişilebilirlik seçeneklerini gözler önüne serdi. İki yıl Brandon Cole gibi görme engelli oyuncular ile çalışan Turn 10, “Blind Driving Assists” isimli özelliği hayata sokmuş. Bu seçenek ile görme engelliler, yarış sırasında birçok bilgiyi işitsel geribildirimler ile anlayabilecek ve oyun içerisinde buna göre farklı manevralar yapabilecekler. Ayrıca görme engelliler için sunulan erişilebilirlik seçenekleri, oyunun ayarlarından farklı şekillerde değiştirilebilecek.

    Özelliği gösteren ve gelişimini detaylandıran videoda Cole seçeneğin, oyuncuların dönmesi gereken yöne bağlı olarak motor gürültüsünü ve lastik seslerini sola veya sağa attığını belirtiyor. Bip sesleri, oyunculara pistin kenarına yaklaştıklarını anlatıyor. Cole, ipuçlarının yardımıyla, bir sürü AI güdümlü arabaya karşı bir yarış kazanabildiğini söylüyor. Renk körlüğü gibi erişilebilirlik seçenekleri de sunacak olan Forza Motorsport, yıl bitmeden Xbox Series, Xbox Cloud ve PC için yayınlanacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    alfa-x 57 dakika önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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