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    Pixel 8 ve Pixel 8 Pro harici ekran desteğine sahip olabilir

    Geçtiğimiz yıllarda Pixel serisini tekrar popüler bir seçim haline getiren Google, Pixel 8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. İddialara göre bu seri, harici ekran desteğine sahip olacak.
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    Pixel 8 serisi uzun zamandır beklenen bir özelliğe sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Pixel serisinde yanlış karar vererek markanın değerini ve popülerliğini düşüren Google, Pixel 6 ve Pixel 7 serileri ile tekrar marka değerini arttırmayı başarmıştı. Kendi tasarladığı işlemciler ve yapay zekâ destekli yazılım çözümleri ile başarılı cihazlar üreten firma, önümüzdeki haftalarda Pixel 8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. İddialara göre Pixel 8, seride uzun süredir beklenen bir özelliğe kavuşacak.

    Pixel 8 serisi Samsung DeX tarzı bir çözüme sahip olabilir

    Google Pixel serisi hakkında yaptığı sızıntılar ile bilinen Kamila Wojciehowska, yeni Pixel modelleri hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bu paylaşıma göre Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, USB-C bağlantısı üzerinden harici ekran desteği sunacak. Bu destek ile birlikte Google, Samsung DeX tarzı bir masaüstü arayüz hazırlıyor da olabilir.

    Pixel 8 serisi uzun zamandır beklenen bir özelliğe sahip olacak Tam Boyutta Gör
    USB-C DisplayPort desteği ile birçok Android telefonu harici ekran desteği sunuyor. Google da Android işletim sisteminde yerel olarak bu desteği sunsa da Pixel telefonlar şimdiye kadar bu desteği sunmamıştı. Cihaz, muhtemelen USB-C'dan HDMI bağlantısı sunan tüm adaptörleri destekleyecektir ancak bir ihtimale göre Google, bu özelliği yalnızda kendi sattığı standlara özel kılabilir. Sonbahar aylarında tanıtılacak olan Pixel 8 serisi, kamera sistemi ve 9 çekirdekli işlemcisi ile dikkat çekici bir telefon ailesi olacak. Umarız Google, ülkemizde de Pixel telefonları satmaya başlar. 
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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