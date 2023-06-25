Pixel 8 ve Pixel 8 Pro harici ekran desteğine sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Pixel serisinde yanlış karar vererek markanın değerini ve popülerliğini düşüren Google, Pixel 6 ve Pixel 7 serileri ile tekrar marka değerini arttırmayı başarmıştı. Kendi tasarladığı işlemciler ve yapay zekâ destekli yazılım çözümleri ile başarılı cihazlar üreten firma, önümüzdeki haftalarda Pixel 8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. İddialara göre Pixel 8, seride uzun süredir beklenen bir özelliğe kavuşacak.

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Pixel 8 serisi Samsung DeX tarzı bir çözüme sahip olabilir

Google Pixel serisi hakkında yaptığı sızıntılar ile bilinen Kamila Wojciehowska, yeni Pixel modelleri hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bu paylaşıma göre Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, USB-C bağlantısı üzerinden harici ekran desteği sunacak. Bu destek ile birlikte Google, Samsung DeX tarzı bir masaüstü arayüz hazırlıyor da olabilir.

Tam Boyutta Gör USB-C DisplayPort desteği ile birçok Android telefonu harici ekran desteği sunuyor. Google da Android işletim sisteminde yerel olarak bu desteği sunsa da Pixel telefonlar şimdiye kadar bu desteği sunmamıştı. Cihaz, muhtemelen USB-C'dan HDMI bağlantısı sunan tüm adaptörleri destekleyecektir ancak bir ihtimale göre Google, bu özelliği yalnızda kendi sattığı standlara özel kılabilir. Sonbahar aylarında tanıtılacak olan Pixel 8 serisi, kamera sistemi ve 9 çekirdekli işlemcisi ile dikkat çekici bir telefon ailesi olacak. Umarız Google, ülkemizde de Pixel telefonları satmaya başlar.

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Pixel 8 serisi uzun zamandır beklenen bir özelliğe sahip olacak