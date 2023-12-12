Google, fotoğraf ve verilerinize dayalı kişisel yapay zeka geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Sizi tanıyan bir sohbet robotuyla konuşabilseydiniz ne olurdu? Sadece geçmişte yaptığınız açıklamalara ve sorduğunuz sorulara atıfta bulunan değil, sizinle sohbet etmek ve soruları daha derin bir düzeyde yanıtlamak için kim olduğunuza dair samimi bir profile sahip olan bir sohbet robotu. Google'daki bir ekip, fotoğraflar ve aramalar gibi cep telefonu verilerini kullanarak kullanıcıların yaşamlarına dair "kuşbakışı" görünüm oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanmayı planlıyor.

Son derece kişisel yapay zekalar mı geliyor?

Google, üretken yapay zeka modeli Gemini'yi Pixel, Bard ve diğer mevcut ürünlerine entegre etmekle meşgulken, geliştiriciler kod adı Project Ellmann olan tamamen yeni bir model önerisinde bulunuyor. Ellmann, kullanıcıların fotoğraflarına ve web tarama alışkanlıklarına bakarak hayatlarının "kuşbakışı görünümünü" yakalamayı ve daha kişiselleştirilmiş sohbet sunmayı amaçlıyor. Proje adını biyografi yazarı Richard David Ellmann'dan alıyor.

Google henüz geliştirilmekte olan bu projeyi resmi olarak duyurmadı. Haber CNBC'ye sızdırılan bir şirket içi sunumuna dayanıyor. Yazılım, Google Fotoğraflar ve arama geçmişlerini analiz etmek için Gemini'yi kullanmayı ve ardından kullanıcının hayatına genel bir bakış (profil) geliştirmeyi öneriyor. Sunumda "ChatGPT'yi gibi, ama hayatınız hakkında her şeyi zaten biliyor" örneği kullanıldı…

Avantajları ve dezavantajları var

Tam Boyutta Gör Yazılım, kullanıcıları çevreleyen pek çok ilgili ayrıntıya sahip olacağından, sorulara daha spesifik ve doğru yanıtlar verebilir. Örneğin, “Sevgilime doğum gününde ne almalıyım?” diyor sorduğunuzda Ellmann, cihaz verisi, konuşmalarınız ve fotoğraflarınıza bakarak partnerinizin hoşlandığı şeylerle ilgili isabetli önerilerde bulunabilir.

Şahsi bilgileriniz ve verilerinizle beslenen kişisel yapay zekanın avantajları olsa da insanların böylesine “istilacı” bir teknolojiye güvenip güvenmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Muhtemelen pek çok insan, bir sorguya daha alakalı yanıtlar almak için arama geçmişlerini ve fotoğraflarını inceleyen bir yapay zeka fikrinden hoşlanmayacaktır. Kaldı ki “kişiselleştirilmiş reklamlar” zaten bunu yapmıyor mu?

Google’ın şirket için sunumunda daha “ilginç” örnekler de var. Sunumda Elmann’a "Evcil hayvanım var mı?" diye soru yöneltildiği ve modelin köpeğin adı dahil olmak üzere en sık görüldüğü aile üyelerinin adlarını vb. bilgilerini verdiği belirtiliyor. Sohbet için bir başka örnek de bir kullanıcının kardeşlerinin en son ne zaman ziyaret ettiğini sormasıydı. Bir diğeri ise taşınmayı düşündükleri için yaşadıkları yere benzer şehirleri listelemesini istedi. Ellmann her iki soruya da yanıt verdi. Ellmann ayrıca kullanıcının yeme alışkanlıklarının bir özetini de sundu.

Gelecekte yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesinden korkuluyor 1 gün önce eklendi

Sunumda, teknolojinin ayrıca kullanıcının ekran görüntülerine dayanarak hangi ürünleri satın almayı düşündüğünü, ilgi alanlarını, iş ve seyahat planlarını da belirlediği belirtildi. Öte yandan tüm bunlar şirket için bir demo sunumuna dayanıyor. Google'ın tamamladığından daha fazla fikri öldürdüğü gerçeği de var (bkz: killedbygoogle.com). Dolayısıyla Google’ın Project Ellmann'a yeşil ışık yakılıp yakılmayacağı henüz belli değil.

Olumsuzluklar bir yana, teknolojinin ve yapay zekanın aslında böylesi bir geleceğe doğru gittiğini de kabullenmek gerekiyor. Tıpkı “Her” adlı filmde olduğu gibi kişisel yapay zekalar çok uzakta değil. İnsanlar, “kişiselleştirilmiş reklamlar” için de karşı çıkmıştı ve aradan geçen yıllar boyunca bu durum kabullenildi. Dolayısıyla asistanlarını gelişmiş yapay zeka ile güçlendirmek isteyen diğer şirketlerden de benzer çabalar göreceğiz.

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