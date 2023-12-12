Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, fotoğraf ve verilerinize dayalı kişisel yapay zeka geliştiriyor

    Sizi tanıyan bir sohbet robotuyla konuşabilseydiniz ne olurdu? Google, "Project Ellmann" girişimiyle fotoğraf ve verilerinize dayalı bir sohbet robotu geliştiriyor.
    Fotoğraf ve verilerinize dayalı kişisel yapay zeka geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Sizi tanıyan bir sohbet robotuyla konuşabilseydiniz ne olurdu? Sadece geçmişte yaptığınız açıklamalara ve sorduğunuz sorulara atıfta bulunan değil, sizinle sohbet etmek ve soruları daha derin bir düzeyde yanıtlamak için kim olduğunuza dair samimi bir profile sahip olan bir sohbet robotu. Google'daki bir ekip, fotoğraflar ve aramalar gibi cep telefonu verilerini kullanarak kullanıcıların yaşamlarına dair "kuşbakışı" görünüm oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanmayı planlıyor.

    Son derece kişisel yapay zekalar mı geliyor?

    Google, üretken yapay zeka modeli Gemini'yi Pixel, Bard ve diğer mevcut ürünlerine entegre etmekle meşgulken, geliştiriciler kod adı Project Ellmann olan tamamen yeni bir model önerisinde bulunuyor. Ellmann, kullanıcıların fotoğraflarına ve web tarama alışkanlıklarına bakarak hayatlarının "kuşbakışı görünümünü" yakalamayı ve daha kişiselleştirilmiş sohbet sunmayı amaçlıyor. Proje adını biyografi yazarı Richard David Ellmann'dan alıyor.

    Google henüz geliştirilmekte olan bu projeyi resmi olarak duyurmadı. Haber CNBC'ye sızdırılan bir şirket içi sunumuna dayanıyor. Yazılım, Google Fotoğraflar ve arama geçmişlerini analiz etmek için Gemini'yi kullanmayı ve ardından kullanıcının hayatına genel bir bakış (profil) geliştirmeyi öneriyor. Sunumda "ChatGPT'yi gibi, ama hayatınız hakkında her şeyi zaten biliyor" örneği kullanıldı…

    Avantajları ve dezavantajları var

    Fotoğraf ve verilerinize dayalı kişisel yapay zeka geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Yazılım, kullanıcıları çevreleyen pek çok ilgili ayrıntıya sahip olacağından, sorulara daha spesifik ve doğru yanıtlar verebilir. Örneğin, “Sevgilime doğum gününde ne almalıyım?” diyor sorduğunuzda Ellmann, cihaz verisi, konuşmalarınız ve fotoğraflarınıza bakarak partnerinizin hoşlandığı şeylerle ilgili isabetli önerilerde bulunabilir.

    Şahsi bilgileriniz ve verilerinizle beslenen kişisel yapay zekanın avantajları olsa da insanların böylesine “istilacı” bir teknolojiye güvenip güvenmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Muhtemelen pek çok insan, bir sorguya daha alakalı yanıtlar almak için arama geçmişlerini ve fotoğraflarını inceleyen bir yapay zeka fikrinden hoşlanmayacaktır. Kaldı ki “kişiselleştirilmiş reklamlar” zaten bunu yapmıyor mu?

    Google’ın şirket için sunumunda daha “ilginç” örnekler de var. Sunumda Elmann’a "Evcil hayvanım var mı?" diye soru yöneltildiği ve modelin köpeğin adı dahil olmak üzere en sık görüldüğü aile üyelerinin adlarını vb. bilgilerini verdiği belirtiliyor. Sohbet için bir başka örnek de bir kullanıcının kardeşlerinin en son ne zaman ziyaret ettiğini sormasıydı. Bir diğeri ise taşınmayı düşündükleri için yaşadıkları yere benzer şehirleri listelemesini istedi. Ellmann her iki soruya da yanıt verdi. Ellmann ayrıca kullanıcının yeme alışkanlıklarının bir özetini de sundu.

    Sunumda, teknolojinin ayrıca kullanıcının ekran görüntülerine dayanarak hangi ürünleri satın almayı düşündüğünü, ilgi alanlarını, iş ve seyahat planlarını da belirlediği belirtildi. Öte yandan tüm bunlar şirket için bir demo sunumuna dayanıyor. Google'ın tamamladığından daha fazla fikri öldürdüğü gerçeği de var (bkz: killedbygoogle.com). Dolayısıyla Google’ın Project Ellmann'a yeşil ışık yakılıp yakılmayacağı henüz belli değil.

    Olumsuzluklar bir yana, teknolojinin ve yapay zekanın aslında böylesi bir geleceğe doğru gittiğini de kabullenmek gerekiyor. Tıpkı “Her” adlı filmde olduğu gibi kişisel yapay zekalar çok uzakta değil. İnsanlar, “kişiselleştirilmiş reklamlar” için de karşı çıkmıştı ve aradan geçen yıllar boyunca bu durum kabullenildi. Dolayısıyla asistanlarını gelişmiş yapay zeka ile güçlendirmek isteyen diğer şirketlerden de benzer çabalar göreceğiz.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/12/08/google-weighing-project-ellmann-uses-gemini-ai-to-tell-life-stories.html https://wccftech.com/googles-project-ellmann-is-scary-as-it-is-ambitious/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    denizbank 1000 tl bonus sağlık ocağı kimliksiz bakar mı duolingo kaç ünite samsung a54 radyo nasıl açılır kimya kanal önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız