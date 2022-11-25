Foxconn, Çin'deki iPhone fabrikasında çalışan işçilerden özür diledi

Tam Boyutta Gör Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı devre sistemi eşliğinde çalışan işçiler karantina koşullarından ve primlerin ödenmemesinden ötürü fabrika yönetimini protesto etmişti.

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Foxconn sorumluluğu kabul etti

Görevliler göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti. Karantina kurallarının uygulanması için fabrikanın çevresine koyulan metal bariyerleri yok sayan protestocular, bu koşulların zorluklara ve aksaklıklara neden olduğunu söylemişti.

Uzak köylerdeki ve kasabalardaki çalışanlar şu anda evlerine kara yolundan yürüyerek gitmeye çalışıyor. Yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bu fabrikanın yönetiminden sorumlu olan Taşeron üretici Foxconn, işçilere daha fazla maaş ve daha fazla prim teklif etmişti ancak bu vaatler henüz yerine getirilmedi.

Protestolardan vazgeçilmesi hâlinde işçilere 1400 dolarlık ikramiye sözü veren taşeron firma, isyan eden işçilerin darp edilmesinden son derece rahatsız. Foxconn, Sputnik'in ilgili haberine göre bu konu hakkında şunları söyledi:

"İşe alınan işçilere ödenmesi planlanan primler teknik bir hatadan dolayı yanlış hesaplandı. Çalışanların endişeleri giderilecek. Onların makul talepleri yerine getirilecek. Bilgisayar sistemindeki girdi hatasından ötürü özür diliyoruz. Ödemeler anlaşmalara ve işe alım duyurularına uygun olarak yapılacaktır."

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Foxconn'dan Çin'deki iPhone fabrikasında çalışanlar için özür