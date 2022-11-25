Brezilya, kutusundan şarj aleti çıkmayan yüzlerce iPhone'a el koydu

Apple'ın perakende mağazalarına baskın yapıldı
Bu cezayı umursamayan Apple daha sonra Brezilya tarafından 19 milyon dolarlık bir cezaya daha çarptırıldı. Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın bu kural tanımaz tavrına bir son vermek istiyor.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Brezilya Tüketici Koruma Kurumu (PROCON) tarafından yapıldığı düşünülen ilgili operasyonda iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinin alıkonulduğu duyuruldu.
Bu talep geçici nitelikteki hukuki bir koruma ancak Brezilya buna rağmen kendisini haklı görerek iPhone modellerine el koymayı tercih etti. Apple'ın bu ülkeden para kazanması giderek zorlaşıyor. Apple ile Brezilya'nın gözü verilmesi beklenen nihai kararda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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