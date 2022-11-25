Brezilya, kutusundan şarj aleti çıkmayan yüzlerce iPhone'a el koydu

Tam Boyutta Gör Amerikan teknoloji devinin bu Güney Amerika ülkesindeki iPhone satışları yine tehlike altında. 2 ay önce Apple'ın şarj aletini telefondan ayrı bir şekilde satma politikasının çevre dostu olduğuna inanmadığını deklare eden Brezilya, kendisine bu konuda konulan yasağı dinlemeyen Apple'a önce 2.38 milyon dolar para cezası vermişti.

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Bu cezayı umursamayan Apple daha sonra Brezilya tarafından 19 milyon dolarlık bir cezaya daha çarptırıldı. Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın bu kural tanımaz tavrına bir son vermek istiyor.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Brezilya Tüketici Koruma Kurumu (PROCON) tarafından yapıldığı düşünülen ilgili operasyonda iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinin alıkonulduğu duyuruldu.

Tam Boyutta Gör Apple, Brezilya'nın hukuki girişimlerine itiraz etmişti ve kendisinin Brezilya'da iPhone modellerini bu konuyla ilgili nihai bir karar alınana kadar satabilmesini sağlayan ihtiyati tedbir hakkına kavuşmuştu.

Bu talep geçici nitelikteki hukuki bir koruma ancak Brezilya buna rağmen kendisini haklı görerek iPhone modellerine el koymayı tercih etti. Apple'ın bu ülkeden para kazanması giderek zorlaşıyor. Apple ile Brezilya'nın gözü verilmesi beklenen nihai kararda.

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Brezilya, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'lara el koydu