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Foxconn'un elektrikli otomobil şirketi Foxtron, Luxgen n7 elektrikli SUV'sini ön siparişe açtı. Luxgen n7, Apple'ın en büyük iş ortağının Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon Motor ile işbirliği içinde üreteceği ilk araç olacak.

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Luxgen n7, Foxconn ve Yulon Motor tarafından 2021 sonbaharında tanıtılan Model C konseptine ve diğer iki elektrikle çalışan araç prototipine (Model E sedan ve Model T otobüs) dayanıyor. Foxtron markası altında piyasaya sürülmessi gerekiyordu, ancak planlar değişti. Model C'nin, İtalyan Pininfarina firması tarafından tasarlandığı belirtiliyor.

Luxgen n7'nin fiyatı ne olacak?

Model C prototipinin lansmanında, sadece 56kWh batarya kapasitesi ile 700km menzile sahip olduğu bildirilmişti. Ne yazık ki, Luxgen n7'nin teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir veri henüz mevcut değil. Sadece arkadan itişli SUV'nin tek bir motorla donatıldığını, kabinde yedi koltuk bulunduğunu ve 2860 mm dingil mesafesi ile 4640 mm uzunluğa sahip olduğunu biliyoruz.

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Luxgen n7'nin ön sipariş fiyatı 1 milyon NT$ (32,900 Avro) olarak belirlendi. DigiTimes'a göre, Luxgen n7 satın almak isteyenlerin sayısı tüm beklentileri aştı ve sadece iki günde 10.000'den fazla başvuru yapıldı. Bu nedenle üretici, 15 Ekim'e kadar devam edecek olan ilk ön sipariş turunu zamanından önce kapattı. Gelen bilgilere göre, Luxgen n7'nin teslimatları 2023'ün ilk yarısında başlayacak.

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Foxconn'un ilk elektrikli otomobili Luxgen n7 ön siparişe açıldı