Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Foxconn'un ilk elektrikli otomobili Luxgen n7 ön siparişe açıldı

    Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Foxconn'un, Foxtron çatısı altında geliştirdiği ilk elektrikli otomobil olan Luxgen n7 ön sipariş rekoru kırdı.              
    Oy Ver

    Foxconn'un ilk elektrikli otomobili Luxgen n7 ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Foxconn'un elektrikli otomobil şirketi Foxtron, Luxgen n7 elektrikli SUV'sini ön siparişe açtı. Luxgen n7, Apple'ın en büyük iş ortağının Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon Motor ile işbirliği içinde üreteceği ilk araç olacak.

    Luxgen n7, Foxconn ve Yulon Motor tarafından 2021 sonbaharında tanıtılan Model C konseptine ve diğer iki elektrikle çalışan araç prototipine (Model E sedan ve Model T otobüs) dayanıyor. Foxtron markası altında piyasaya sürülmessi gerekiyordu, ancak planlar değişti. Model C'nin, İtalyan Pininfarina firması tarafından tasarlandığı belirtiliyor.

    Luxgen n7'nin fiyatı ne olacak?

    Model C prototipinin lansmanında, sadece 56kWh batarya kapasitesi ile 700km menzile sahip olduğu bildirilmişti. Ne yazık ki, Luxgen n7'nin teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir veri henüz mevcut değil. Sadece arkadan itişli SUV'nin tek bir motorla donatıldığını, kabinde yedi koltuk bulunduğunu ve 2860 mm dingil mesafesi ile 4640 mm uzunluğa sahip olduğunu biliyoruz.

    Foxconn'un ilk elektrikli otomobili Luxgen n7 ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Luxgen n7'nin ön sipariş fiyatı 1 milyon NT$ (32,900 Avro) olarak belirlendi. DigiTimes'a göre, Luxgen n7 satın almak isteyenlerin sayısı tüm beklentileri aştı ve sadece iki günde 10.000'den fazla başvuru yapıldı. Bu nedenle üretici, 15 Ekim'e kadar devam edecek olan ilk ön sipariş turunu zamanından önce kapattı. Gelen bilgilere göre, Luxgen n7'nin teslimatları 2023'ün ilk yarısında başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız