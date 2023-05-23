Fransa, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltacak

Fransa emisyonları azaltacak
Fransız Başbakan Elisabeth Borne tarafından açıklanan yol haritası, ulaştırma sektöründen hane halkına kadar ekonominin her bir sektörü için azaltımlara ilişkin ayrıntılı rakamlar içeriyor. Elektrikli otomobillere geçişin hızlandırılması ya da yük taşımacılığının karayolundan nehirlere kaydırılması gibi hedefler, Fransa'nın karbon kirliliğini azaltma hedeflerini AB'nin 2030 hedefleriyle aynı çizgiye getirmeyi amaçlıyor.
Borne'un bir yardımcısı gazetecilere yaptığı açıklamada, "En küçük kirleticilerden biraz, en büyüklerden ise çok şey istiyoruz" ifadelerini kullandı. Fransa, hedeflerine ulaşmak için harcayacağı çabaların yaklaşık yarısının şirketler, dörtte birinin haneler ve dörtte birinin de yerel yönetimler için olacağını belirtti.
Fransa, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi artan kuraklık, sıcaklık ve su sıkıntısı yaşıyor. Gezegenin çevre sorunlarının boyutunu geç kavradığını itiraf eden Macron, geçen yıl Mayıs ayında başlayan ikinci dönem görevinin merkezine iklim değişikliğini koyma sözü vermişti. Bu bağlamda Fransa, fosil yakıtları terk eden ilk büyük ülke olmaya hazırlanıyor.
Büyük ekonomiler dönüşüm içinde
BM'nin iklim bilimi paneli, Paris Anlaşması'nın 1.5C küresel ısınma sınırı içinde kalmak için dünyanın bu on yıl içinde emisyonları yüzde 43 azaltması gerektiğini söyledi. Çin ve Hindistan sırasıyla 2060 ve 2070 yıllarında karbon nötr hale gelmek için uzun vadeli hedefler belirlemiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.