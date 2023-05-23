Fransa, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltacak

Tam Boyutta Gör Sanayileşmenin başladığı günden bu yana dünyayı ve ozon tabakasını tehdit eder sera gazları etkilerini daha şiddetli ve ekstrem hava olaylarıyla belli ediyor. Öte yandan ülkeler ise uzun vadeli planlamalarla sera gazı salınımını azaltmayı hedefliyor. Son olarak Fransa, açıkladığı yeni plan ile sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 50 azaltacağını duyurdu.

Fransa emisyonları azaltacak

Fransız Başbakan Elisabeth Borne tarafından açıklanan yol haritası, ulaştırma sektöründen hane halkına kadar ekonominin her bir sektörü için azaltımlara ilişkin ayrıntılı rakamlar içeriyor. Elektrikli otomobillere geçişin hızlandırılması ya da yük taşımacılığının karayolundan nehirlere kaydırılması gibi hedefler, Fransa'nın karbon kirliliğini azaltma hedeflerini AB'nin 2030 hedefleriyle aynı çizgiye getirmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Şu ana kadar emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 25 oranında azaltan Fransa'nın yüzde 50'lik yeni hedefe ulaşması için büyük çabalar sarf etmesi gerekiyor. 2018 yılında Fransa’da “sarı yelekliler” olarak adlandırılan protesto, Macron'un sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen akaryakıt zamlarının ardından gelmişti. Dolayısıyla Fransa, vatandaşlar ve tüketiciler için maliyetli girişimlerden çekiniyor gibi görünüyor.

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Borne'un bir yardımcısı gazetecilere yaptığı açıklamada, "En küçük kirleticilerden biraz, en büyüklerden ise çok şey istiyoruz" ifadelerini kullandı. Fransa, hedeflerine ulaşmak için harcayacağı çabaların yaklaşık yarısının şirketler, dörtte birinin haneler ve dörtte birinin de yerel yönetimler için olacağını belirtti.

Fransa, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi artan kuraklık, sıcaklık ve su sıkıntısı yaşıyor. Gezegenin çevre sorunlarının boyutunu geç kavradığını itiraf eden Macron, geçen yıl Mayıs ayında başlayan ikinci dönem görevinin merkezine iklim değişikliğini koyma sözü vermişti. Bu bağlamda Fransa, fosil yakıtları terk eden ilk büyük ülke olmaya hazırlanıyor.

Büyük ekonomiler dönüşüm içinde

Tam Boyutta Gör Diğer gelişmiş ülkeler arasında, Birleşik Krallık, 2030 emisyonlarının 1990 seviyelerinin yüzde 68 altında olması hedefiyle, büyük ekonomiler arasında en iddialı kısa vadeli hedeflere sahip. Amerika Birleşik Devletleri sera gazlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyelerinin yüzde 50-52 altına indirmeyi taahhüt ederken, Almanya 1990 yılına kıyasla yüzde 65 azaltma hedefi belirlemişti.

BM'nin iklim bilimi paneli, Paris Anlaşması'nın 1.5C küresel ısınma sınırı içinde kalmak için dünyanın bu on yıl içinde emisyonları yüzde 43 azaltması gerektiğini söyledi. Çin ve Hindistan sırasıyla 2060 ve 2070 yıllarında karbon nötr hale gelmek için uzun vadeli hedefler belirlemiş durumda.

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Fransa, emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltacak