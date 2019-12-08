Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Ryan Reynolds'ın bir süredir reklamını yaptığı yeni filmi Free Guy'ın ilk fragmanı nihayet yayınlandı. 20th Century Fox tarafından hazırlanan film ilginç senaryosuyla dikkat çekiyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Free Guy filminde Ryan Reynolds, şiddet dolu bir açık dünya oyununda NPC (non-player character) olduğunu fark eden Guy isimli bir banka memurunu canlandırıyor. Filmdeki video oyunun ismi Free City ve oyunun yapımcısı yakında Free City'yi kullanımdan kaldırmayı planlıyor. Bu durumun farkına varan Guy, yapımcıya karşı ilginç bir mücadele verecek.

Free Guy filmi için genel anlamıyla Matrix ve Truman Show'un Grand Theft Auto serisiyle buluşması gibi benzerlik kurulabilir. Filmle ilgili bazı açıklamalar yapan Ryan Reynolds,"Free Guy benim şu ana kadar üzerinde çalışmaktan en çok keyif aldığım film oldu. Deadpool'u da çok seviyorum ancak Free Guy'ın bende özel bir yeri var." ifadelerini kullandı. Reynolds ayrıca Free Guy filminin Back to the Future üçlemesinin modern bir versiyonu gibi olduğunu söyledi.

Free Guy'ın yönetmenlik koltuğunda ünlü film yapımcısı Shawn Levy oturuyor. Filmin senaryosunu ise Matt Liebermann ve Zak Penn kalema almış. Free Guy'da Ryan Reynolds'a Taika Waititi, Joe Keery, Jodie Comer ve Channing Tatum gibi isimler eşlik edecek.

Free Guy, 3 Temmuz 2020'de gösterime girecek.

Tam Boyutta Gör