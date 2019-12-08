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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı

    Ryan Reynolds, bir açık dünya oyununda NPC olduğunu fark eden bir karakteri canlandırıyor. Free Guy, aksiyon, komedi ve macera dolu yapısıyla sinemaseverlere eğlenceli bir deneyim sunacak gibi.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı
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    Ryan Reynolds'ın bir süredir reklamını yaptığı yeni filmi Free Guy'ın ilk fragmanı nihayet yayınlandı. 20th Century Fox tarafından hazırlanan film ilginç senaryosuyla dikkat çekiyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Free Guy filminde Ryan Reynolds, şiddet dolu bir açık dünya oyununda NPC (non-player character) olduğunu fark eden Guy isimli bir banka memurunu canlandırıyor. Filmdeki video oyunun ismi Free City ve oyunun yapımcısı yakında Free City'yi kullanımdan kaldırmayı planlıyor. Bu durumun farkına varan Guy, yapımcıya karşı ilginç bir mücadele verecek.

    Free Guy filmi için genel anlamıyla Matrix ve Truman Show'un Grand Theft Auto serisiyle buluşması gibi benzerlik kurulabilir. Filmle ilgili bazı açıklamalar yapan Ryan Reynolds,"Free Guy benim şu ana kadar üzerinde çalışmaktan en çok keyif aldığım film oldu. Deadpool'u da çok seviyorum ancak Free Guy'ın bende özel bir yeri var." ifadelerini kullandı. Reynolds ayrıca Free Guy filminin Back to the Future üçlemesinin modern bir versiyonu gibi olduğunu söyledi.

    Free Guy'ın yönetmenlik koltuğunda ünlü film yapımcısı Shawn Levy oturuyor. Filmin senaryosunu ise Matt Liebermann ve Zak Penn kalema almış. Free Guy'da Ryan Reynolds'a Taika Waititi, Joe Keery, Jodie Comer ve Channing Tatum gibi isimler eşlik edecek.

    Free Guy, 3 Temmuz 2020'de gösterime girecek.



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    SakuraiTomoki 5 gün en beğenilen
    Konusu orjinal olmuş. Güzel bir film olacak. Başrolde iyi hertürlü izlenir :)
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    Çaylak_Doktor 2 gün
    Başrol iyi bir oyuncu , izlenilir
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    MonitörKertenkelesi 3 gün
    İsmi zikredilmemiş ama Ready Player One'ın evrenine çok benzediği söylenebilir. Yani bir çeşit Ready Player One çeşnisi olacak gibi. Yine de çeşidi az olduğu için seyredilebilir. Tron'u da unutmamak gerek.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +3
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    faniseyler 3 gün
    Eğlenceli bir filme benziyor
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    Moueson 4 gün
    Sabırsızlıkla bekliyorum
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    Dehşetengiz 4 gün
    çok var daha çıkmasına okadar beklemek zor
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    KaleyDeskop 4 gün
    özgğn konusu var tabi önceden buna benzer komedi tarzı youtube videoları izlemiştim. Bir nevi gta olmuş sanki :)
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    SakuraiTomoki 5 gün en beğenilen
    Konusu orjinal olmuş. Güzel bir film olacak. Başrolde iyi hertürlü izlenir :)
    Yanıtla +9
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