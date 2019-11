Frozen 2, müthiş ilk hafta performansıyla gişelere hızlı bir giriş yaptı

Tam Boyutta Gör

Yılın en merakla beklenen animasyon filmlerinden olan Frozen 2, nihayet geride bıraktığımız Cuma günü itibarıyla vizyona girdi. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan film, gişedeki ilk haftasında beklentilerin de üzerine çıkarak müthiş bir performans ortaya koydu. Frozen 2, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 350,2 milyon dolar hasılat yapmayı başardı.

Deadline'ın verilerine göre Frozen 2, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda tam 127 milyon dolar hasılat elde etmiş. Dünyanın geri kalan bölgelerindeki toplam hasılat rakamı ise 223 milyon dolar seviyesinde. Kuzey Amerika'nın ardından filmin en iyi performans gösterdiği bölge ise 54 milyon dolarlık açılışla Çin olmuş. Üçüncü ve dördüncü sırada da Güney Kore (31m) ve Japonya (18m) yer alıyor.

Frozen 2 açılış haftasında ayrıca önemli bir rekora da imza attı. Kasım ayında vizyona giren animasyon filmleri arasında en hızlı açılış rekoru Frozen 2'nin oldu.

2013 yılında vizyona giren ilk Frozen filmi sinemada yakın dönemlerin en büyük sürprizlerinden birisi olmuştu. Film kısa sürede tüm dünyada büyük bir hite dönüşmüş, filmde yer alan "Do You Want to Build a Snowman?" ve "Let It Go" gibi şarkılar ise adeta bir klasik haline gelmişti. Baş karakter Prenses Elsa ise özellikle de kız çocukları arasında hala inanılmaz bir hayran kitlesine sahip.

Elsa, Anna ve Olaf üçlüsü şimdi yaklaşık altı yıllık aranın ardından nihayet beyaz perdeye geri döndü. Frozen 2 için yapılan yorumlara baktığımızda genel anlamıyla eleştirilerin ilk film kadar olumlu olmadığını görüyoruz. Gişe hasılatı anlamında ise beklentilerin de üzerine çıkan bir performans var.

Frozen (2013) dünya genelinde toplam 1,3 milyar dolar hasılat elde etmişti. Frozen 2'nin de gişe macerası sonunda benzer bir hasılata ulaşması bekleniyor. Filmin bütçesinin ise yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Ford v Ferrari gişede bekleneni veremedi

Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerinde yer aldığı Ford v Ferrari filmi gişede bekleneni veremedi. Gişedeki ikinci hafta sonunu da geride bırakan film dünya genelinde toplam 100 milyon dolar hasılata ulaştı. Kuzey Amerika'daki toplam hasılat ise şu anda 58 milyon dolar seviyesinde.

100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Ford v Ferrari, hem eleştirmenlerden hem de genel anlamıyla tüm sinemaseverlerden inanılmaz olumlu yorumlar almıştı. Ancak film maalesef gişede beklentilerin altında kaldı.

