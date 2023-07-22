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    FTX davasında gelişme: 1 milyar dolarlık dava açıldı!

    İflas eden kripto para borsası FTX, 20 Temmuz’da eski CEO ve kurucu Sam Bankman-Fried (SBF) başta olmak üzere eski üst düzey yetkililer tarafından yapılan 1 milyar dolarlık işlem için dava açtı.
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    FTX davasında gelişme: 1 milyar dolarlık dava açıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl iflas eden kripto para borsası FTX, kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried’e ve diğer üç eski yöneticiye zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen 1 milyar dolardan fazlasını geri almak için dava açtı. Davada eski yöneticiler, Sam Bankman-Fried (SBF), Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh’in adı geçti. İflasının ardından John Ray yönetimine devredilen FTX, geri alınan fonlarla alacaklılara ödemeler yapmayı hedefliyor.Zimmmete geçirilen paralar ağır sonuçlara sebep oldu.

    Davada, eski yöneticilerin zimmete para geçirerek güvene dayalı görevlerini suiistimal ettikleri tespit edildi. FTX avukatları özellikle SBF’yi, ABD’li müşterilere ait fonları kullanarak kendi dava sürecini finanse etmekle suçladı. 

    Mahkemede sunulan belgelere göre SBF, 10 milyon dolarlık FTX US fonunu platformdaki kişisel hesabına aktardı. Bundan kısa bir süre sonra bu miktarı babasının adına bir FTX hesabına gönderdi. Bunun üzerine SBF’nin babası ise bu fonun büyük bir kısmını dava sürecindeki hukuk kuruluşlarına aktardı.

    Eski yöneticilerin karşılıksız 725 milyon dolardan fazla öz sermayeyi kendilerine ihraç ettikleri bildirildi. SBF ile Wang’ın, Robinhood hisselerini satın almak için 546 milyon dolar daha kullandıkları ifade edildi. Ellison’ın kendisine 28,8 milyon dolar ikramiye ödediği aktarıldı. Alameda CEO’sunun bir yapay zeka şirketinden hisse almak için 10 milyon dolar kullandığı kaydedildi.

    SBF’nin babasının iki bankadaki hesaplarına toplam 6,75 milyon dolarlık 6 transfer yapıldığı aktarıldı. FTX, bu paralar ile mahkeme giderlerinin finanse edildiğini iddia etti. FTX, iddia edilen hileli işlemlerin borsa iflas halindeyken gerçekleştiğini açıkladı. Sanıkların bu durumun farkında oldukları da detaylarda dikkat çekti.

    Öte yandan FTX’in bir diğer iddiası da SBF dahil eski yöneticilerin lüks apartman dairelerini, siyasi ve hayırsever katkıları, spekülatif yatırımları ve diğer projelerini finanse etmek için müşteri fonlarını sürekli olarak zimmetlerine geçirdikleri ve görevlerini ihlal ettikleri yönünde oldu. Dava dosyasında SBF ve Alameda Research bağlantılı birden çok zimmete geçirme ve haksız kazanç suçlaması yapılırken trilyonlarca dolarlık çöküş bir kez daha su yüzüne çıkmış oldu.

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    darkaura 2 hafta önce

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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