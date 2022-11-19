FTX'e bir yaptırım da Bahama'dan geldi: Kripto paralara el konuldu

Tam Boyutta Gör Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, Twitter üzerinden bir duyuru yayımladı. Duyuruda, 12 Kasım 2022’de FTX Digital Markets’in varlıklarının, kurum tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana aktarıldığını belirtti. Duyurunun devamında varlıklara el koyma işleminin, FTX’in çöküşünü daha da belirsiz hale getirmesinin önüne geçmek için yapıldığı açıklandı.

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FTX, 15 Kasım’da New York’un Güney Bölgesi’ndeki ABD İflas Mahkemesi’nde esas olarak ABD dışında faaliyet gösteren şirketlere sunulan Bölüm 15 iflas koruması başvurusunda bulundu. FTX, Alameda ve 100’ün üzerinde şirket 11 Kasım’da Delaware’deki federal iflas mahkemesinde Bölüm 11 iflas koruması talep etti. Konu hakkında Bahama düzenleyicisi tarafından daha fazla ayrıntı verilmedi.

Son olarak belirtmek gerekirse Bahama düzenleyicisi yaptığı açıklamada ayrıca, 12 Kasım’da “FTX Digital Markets’in tüm dijital varlıklarının komisyon tarafından kontrol edilen, bir dijital cüzdana transferini yönetme eylemini üstlendiğini” belirtti.

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