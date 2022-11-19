FTX'e bir yaptırım da Bahama'dan geldi: Kripto paralara el konuldu

FTX, 15 Kasım’da New York’un Güney Bölgesi’ndeki ABD İflas Mahkemesi’nde esas olarak ABD dışında faaliyet gösteren şirketlere sunulan Bölüm 15 iflas koruması başvurusunda bulundu. FTX, Alameda ve 100’ün üzerinde şirket 11 Kasım’da Delaware’deki federal iflas mahkemesinde Bölüm 11 iflas koruması talep etti. Konu hakkında Bahama düzenleyicisi tarafından daha fazla ayrıntı verilmedi.
Son olarak belirtmek gerekirse Bahama düzenleyicisi yaptığı açıklamada ayrıca, 12 Kasım’da “FTX Digital Markets’in tüm dijital varlıklarının komisyon tarafından kontrol edilen, bir dijital cüzdana transferini yönetme eylemini üstlendiğini” belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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