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    FTX’in eski CEO’su yeni bir şirket kurmayı düşünüyor

    FTX eski CEO‘su Sam Bankman-Fried (SBF), son birkaç aydır medyanın gündeminde yer alıyor. FTX borsasının iflas etmesiyle yoğun tepki çeken SBF, hukuksal süreçlerle de mücadele ediyor.
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    FTX’in eski CEO’su yeni bir şirket kurmayı düşünüyor Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce iflas ederek kripto sektörünü derinden etkilen kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, alacaklılarına ödeme yapabilmek için yeni bir girişim başlatmak istiyor.

    Sam Bankman-Fried ayrıca konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Ben bilerek dolandırıcılık yapmadım, dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum, bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Kesinlikle düşündüğüm kadar yetkin değildim”

    Amerika Birleşik Devletleri Meclis Temsilcisi Maxine Waters ile Bankman-Fried arasında günlerce süren gidip gelmelerin ardından, kripto borsası FTX kurucusunun Mali Hizmetler Meclis Komitesi ile 13 Aralık’ta yapılacak duruşmada tanık olduğu resmen onaylandı.

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