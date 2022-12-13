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Kısa süre önce iflas ederek kripto sektörünü derinden etkilen kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, alacaklılarına ödeme yapabilmek için yeni bir girişim başlatmak istiyor.

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Sam Bankman-Fried ayrıca konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Ben bilerek dolandırıcılık yapmadım, dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum, bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Kesinlikle düşündüğüm kadar yetkin değildim”

Amerika Birleşik Devletleri Meclis Temsilcisi Maxine Waters ile Bankman-Fried arasında günlerce süren gidip gelmelerin ardından, kripto borsası FTX kurucusunun Mali Hizmetler Meclis Komitesi ile 13 Aralık’ta yapılacak duruşmada tanık olduğu resmen onaylandı.

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FTX’in eski CEO’su yeni bir şirket kurmayı düşünüyor