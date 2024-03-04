G-SHOCK'un 40. yılına özel saat koleksiyonu tanıtıldı

Saat dünyasının popüler koleksiyonlarından G-SHOCK, bu sene 40. yılını kutluyor. CASIO’nun efsane haline gelen G-SHOCK serisinin 40. yılı için Türkiye’de kutlama yapıldı. Kutlamaya basın mensupları ve influencerlar katıldı.
Etkinlikte G-SHOCK’un 40. yılına özel olarak 10’dan fazla yeni koleksiyon tanıtıldı. Sınırlı sayıda üretilen bu modellerin arkasında ve kayışlarında Eric Haze imzası taşıyan logoya yer veriliyor.
Adventure Stone antik çağlardan kalan özel renklerden, Carbon Edition karbon ve metalden, Recrystallized paslanmaz çeliğin yeniden kristalleştirilmesinden, Clear Remix en net görünümü sağlamak için şeffaf bileşenlerden, Poligramic koleksiyonu ise gökkuşağının renklerinden ilham alınarak geliştirildi.
40. yıla özel daha birçok seri sunan G-SHOCK, teknolojik yenilikleri ve dayanıklılık gücüyle hem koleksiyonerlerin hem de saat tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.