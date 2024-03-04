G-SHOCK'un 40. yılına özel saat koleksiyonu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Saat dünyasının popüler koleksiyonlarından G-SHOCK, bu sene 40. yılını kutluyor. CASIO’nun efsane haline gelen G-SHOCK serisinin 40. yılı için Türkiye’de kutlama yapıldı. Kutlamaya basın mensupları ve influencerlar katıldı.

Samsung Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa çıktı: Galaxy Fit 3 fiyatı 1 hf. önce eklendi

Etkinlikte G-SHOCK’un 40. yılına özel olarak 10’dan fazla yeni koleksiyon tanıtıldı. Sınırlı sayıda üretilen bu modellerin arkasında ve kayışlarında Eric Haze imzası taşıyan logoya yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör

Adventure Stone antik çağlardan kalan özel renklerden, Carbon Edition karbon ve metalden, Recrystallized paslanmaz çeliğin yeniden kristalleştirilmesinden, Clear Remix en net görünümü sağlamak için şeffaf bileşenlerden, Poligramic koleksiyonu ise gökkuşağının renklerinden ilham alınarak geliştirildi.

40. yıla özel daha birçok seri sunan G-SHOCK, teknolojik yenilikleri ve dayanıklılık gücüyle hem koleksiyonerlerin hem de saat tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.