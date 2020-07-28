Gabe Newell tercihini Xbox Series X konsolundan yana yaptı

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Valve ve Half Life serisi denince oyun dünyasının akla ilk gelen ismi Gabe Newell şu sıralar Yeni Zelanda’da kendisini izole etmeye çalışıyor ancak yeni konsollara da gönderme yapmadan duramıyor.

Tercih Xbox Series X

Pandemi nedeniyle herhangi bir gecikme yaşanmazsa yıl sonunda Xbox Series X ve PlayStation 5 konsolları piyasada olacak. Özel oyunlarla çıkacak olan yeni konsollar için hangisi daha iyi tartışması da çoktan başladı.

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Elbette saf güç konsol dünyasında farklılık oluşturamayabiliyor zira özel geliştirilmiş bir oyunun ses getirmesi her şeyi değiştirebiliyor. Konsol üreticileri de zaten son dönemde stüdyo satın alma veya yeni stüdyo kurma gibi farklı stratejilerle açılış oyunlarının sayısını arttırmaya çalışıyor. Elbette oyun abonelikleri gibi ek katma değer servisler de önem taşıyor.

Pandemi süreci ile birlikte Yeni Zelanda’ya yerleşen ve burada yaşayan Gabe Newell, yeni nesil konsollarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bir televizyon programına konuk olan Newell; hangi konsolu önereceği konusundaki soruya hiç düşünmeden Xbox Series X cevabını verdi.

Newell yeni nesil konsol mücadelesinde herhangi bir kazancının olmadığını ve geliştirme çalışmalarının ağırlıklı olarak PC tarafında devam ettiğini belirtirken bir tercih yapmak gerekirse kesinlikle Xbox diyeceğini sözlerine ekledi.

Valve’ın haliyle yeni konsol yarışında bir hissesi yok ancak Sony ve Microsoft ile önemli ortaklıkları var. İki firmanın pek çok konsol oyunu; Steam üzerinde PC sürümlerini yayınlamıştı. Bununla birlikte Newell kendisini Xbox’a daha yakın hissediyor gibi.

https://www.pcgamer.com/gabe-newell-thinks-the-xbox-series-x-is-better-than-the-playstation-5/

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