Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gabe Newell tercihini Xbox Series X konsolundan yana yaptı

    Oyun dünyasının efsane isimlerinden Gabe Newell; yaklaşan Xbox Series X ve PlayStation 5 konsol rekabetinden tercihini yeşil ekipten yana kullanacağını açıkladı.
    1 sa.
    625
    38
    13
    Oyun Ko...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Gabe Newell tercihini Xbox Series X konsolundan yana yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Valve ve Half Life serisi denince oyun dünyasının akla ilk gelen ismi Gabe Newell şu sıralar Yeni Zelanda’da kendisini izole etmeye çalışıyor ancak yeni konsollara da gönderme yapmadan duramıyor.

    Tercih Xbox Series X

    Pandemi nedeniyle herhangi bir gecikme yaşanmazsa yıl sonunda Xbox Series X ve PlayStation 5 konsolları piyasada olacak. Özel oyunlarla çıkacak olan yeni konsollar için hangisi daha iyi tartışması da çoktan başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak

    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Elbette saf güç konsol dünyasında farklılık oluşturamayabiliyor zira özel geliştirilmiş bir oyunun ses getirmesi her şeyi değiştirebiliyor. Konsol üreticileri de zaten son dönemde stüdyo satın alma veya yeni stüdyo kurma gibi farklı stratejilerle açılış oyunlarının sayısını arttırmaya çalışıyor. Elbette oyun abonelikleri gibi ek katma değer servisler de önem taşıyor.

    Pandemi süreci ile birlikte Yeni Zelanda’ya yerleşen ve burada yaşayan Gabe Newell, yeni nesil konsollarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bir televizyon programına konuk olan Newell; hangi konsolu önereceği konusundaki soruya hiç düşünmeden Xbox Series X cevabını verdi.

    Newell yeni nesil konsol mücadelesinde herhangi bir kazancının olmadığını ve geliştirme çalışmalarının ağırlıklı olarak PC tarafında devam ettiğini belirtirken bir tercih yapmak gerekirse kesinlikle Xbox diyeceğini sözlerine ekledi.

    Valve’ın haliyle yeni konsol yarışında bir hissesi yok ancak Sony ve Microsoft ile önemli ortaklıkları var. İki firmanın pek çok konsol oyunu; Steam üzerinde PC sürümlerini yayınlamıştı. Bununla birlikte Newell kendisini Xbox’a daha yakın hissediyor gibi.



    https://www.pcgamer.com/gabe-newell-thinks-the-xbox-series-x-is-better-than-the-playstation-5/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 sa. en beğenilen
    Yeni konsol alacak insan diyecekki; xbox alsam ayda 30 lirya 100 tane oyun var, ps alsam bi oyun 500 lira. Baska da bisey demez sanirim daha bu cumleden sonra bxhsbznsn
    Yeni konsol alacak insan diyecekki; xbox alsam ayda 30 lirya 100 tane oyun var, ps alsam bi oyun 500 lira. Baska da bisey demez sanirim daha bu cumleden sonra b...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    babgozd 1 sa.
    GabeN reis en doğrusunu bilir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mementopolis (ULU BEY) 1 sa.
    MIcrosoft'un Xboxunu almaya hala nedenim yok, oyunlari da hitap etmiyor bana.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa. (düzenlendi)
    Gabe Newell, forumda Ps kullananlar Pc'ci oldular zaten, çoğu senin platforma gelecekler el mecbur ne yapsınlar. :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 sa. en beğenilen
    Yeni konsol alacak insan diyecekki; xbox alsam ayda 30 lirya 100 tane oyun var, ps alsam bi oyun 500 lira. Baska da bisey demez sanirim daha bu cumleden sonra bxhsbznsn
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 1 sa.
    O çok övdükleri GoW’u 5 dakika oynayamadım. Yine o çok övdükleri diğer GoW’u oynadığımda haklılarmış dedim. İstediği kadar güçsüz olsun, PS’in özel oyunları yeter..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tunc4y (Tuncay ak) 1 sa. gowlet
    Beğendin mi beğenmedin mi karar ver ? Gow oynayamadım diyorsun diğer taraftan haklılarmış diyorsun :D ... Birisi Geow diğeri Gow lütfen isimleri doğru bilelim :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nct96 (Necati Çakıroğlu) 1 sa.
    Sen şu Half life 3’ü çıkar şişko
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 1 sa.
    Parayı veren düdüğü çalıyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa.
    Microsoft'tan paralar yatmış Gaben'a.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. YouTube Kids'te 100 farklı film ve yapım ücretsiz olarak kullanıma açılacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Gabe Newell tercihini Xbox Series X konsolundan yana yaptı Sonraki Xbox Live Gold Ağustos 2020 oyunları açıklandı 3 sa. TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir 3 sa. Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi 4 sa. Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler 5 sa. Monster'da Bu Hafta - Call of Duty World War II 5 sa. MP3 formatı 25 yılı geride bıraktı 5 sa. ARM cihazları da artık Covid-19 araştırmalarına destek verecek 6 sa. Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki araç sahiplerine ödediği toplam tazminat tutarı belli oldu 6 sa. Speedtest'e göre Türkiye'nin internet hızı 100 ülkeden daha yavaş 7 sa. Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor 7 sa. TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor 8 sa. Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi 8 sa. Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı 9 sa. Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak 10 sa. Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi 10 sa. İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında 11 sa. Microsoft, hidrojen pilleri kullanarak sunucularını 48 saat aralıksız çalıştırdı 12 sa. Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı 12 sa. LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız