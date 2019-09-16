Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor

Tam Boyutta Gör

Galatasaray, blockchain tabanlı dijital varlık platformu Chillez ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği doğrultusunda Galatasaray taraftarı Socios platformundaki etkinliğine göre Taraftar Token’ı kazanacak ve bu token’lar yardımıyla kulübün bazı kararlarında söz sahibi olacak.

Galatsaray; Juventus, PSG, West Ham United, Roma ve Atletico Madrid’in ardından Socios platformuna katılan altıncı takım oldu. Galatasaray taraftarı, kulübün aldığı kararlarda söz sahibi olabileceği gibi aynı zamanda kripto para borsalarında satabileceği dijital varlık elde edecek.

Ayrıca Bkz. "Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu"

Galatasaray taraftarları, Socios’un yarışmaları ve AR destekli token avı oyunu ile ücretsiz Taraftar Token’ı elde edebilecek. Daha fazlası token elde etmek isterse uygulama üzerinden satın alabilecek. Satışların 2020’nin ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyor.

Socios nedir? Nasıl kullanılır?

Socios’un çalışma prensibini örneklendirecek olursak Galatasaray, kulüp hakkında bir karar alacağı zaman socios üzerinden anket başlatacak. Örneğin yeni formanın tasarımı, maçın adamı, statta çalan müzik vs. gibi herhangi bir konu hakkında soru soracak. Bu soruya verdiğinizde sonucu bir oy kadar değil, sahip olduğunuz taraftar tokenı kadar etkileyeceksiniz. Bunun yanı sıra maç bileti, imzalı forma gibi çeşitli ödüller için yarışmalara ve çekilişlere katılabileceksiniz.

Taraftar token’larının kripto para borsalarında alım-satımı mümkün değil ancak bu tokenları, borsalarda işlem gören CHZ isimli kripto para birimine dönüştürebilirsiniz. Taraftar Token’larını CHZ’ye dönüştürüp satarak Türk Lirası elde edebileceksiniz.

Socios, henüz taraftarın kullanımına açılmadı. Yılın son çeyreğinde uygulamanın yayınlanması ile birlikte Socios heyecanı başlayacak. App Store ve Google Play’de yayınlanacak uygulamaya ilk katılanlardan olmak isterseniz Socios.com üzerinden kayıt başvurusunda bulunabilirsiniz.