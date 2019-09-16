Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor

Galatasaray, blockhain tabanlı taraftar platformu Chillez ile iş birliği anlaşması imzaladı. Taraftarlar Socios.com üzerinden kulüp ile etkileşime girebilecek ve Taraftar Token'ı elde edecek.
52 dk. (Son Güncelleme: 33 dk.)
261
22
1
kripto para
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor
Tam Boyutta Gör

Galatasaray, blockchain tabanlı dijital varlık platformu Chillez ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği doğrultusunda Galatasaray taraftarı Socios platformundaki etkinliğine göre Taraftar Token’ı kazanacak ve bu token’lar yardımıyla kulübün bazı kararlarında söz sahibi olacak.

Galatsaray; Juventus, PSG, West Ham United, Roma ve Atletico Madrid’in ardından Socios platformuna katılan altıncı takım oldu. Galatasaray taraftarı, kulübün aldığı kararlarda söz sahibi olabileceği gibi aynı zamanda kripto para borsalarında satabileceği dijital varlık elde edecek.

Ayrıca Bkz. "Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu"

Galatasaray taraftarları, Socios’un yarışmaları ve AR destekli token avı oyunu ile ücretsiz Taraftar Token’ı elde edebilecek. Daha fazlası token elde etmek isterse uygulama üzerinden satın alabilecek. Satışların 2020’nin ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyor.

Socios nedir? Nasıl kullanılır?

Socios’un çalışma prensibini örneklendirecek olursak Galatasaray, kulüp hakkında bir karar alacağı zaman socios üzerinden anket başlatacak. Örneğin yeni formanın tasarımı, maçın adamı, statta çalan müzik vs. gibi herhangi bir konu hakkında soru soracak. Bu soruya verdiğinizde sonucu bir oy kadar değil, sahip olduğunuz taraftar tokenı kadar etkileyeceksiniz. Bunun yanı sıra maç bileti, imzalı forma gibi çeşitli ödüller için yarışmalara ve çekilişlere katılabileceksiniz.

Taraftar token’larının kripto para borsalarında alım-satımı mümkün değil ancak bu tokenları, borsalarda işlem gören CHZ isimli kripto para birimine dönüştürebilirsiniz. Taraftar Token’larını CHZ’ye dönüştürüp satarak Türk Lirası elde edebileceksiniz.

Socios, henüz taraftarın kullanımına açılmadı. Yılın son çeyreğinde uygulamanın yayınlanması ile birlikte Socios heyecanı başlayacak. App Store ve Google Play’de yayınlanacak uygulamaya ilk katılanlardan olmak isterseniz Socios.com üzerinden kayıt başvurusunda bulunabilirsiniz.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yaki83 38 dk.
ne kadar suistimal edildi bu coin işi.. networkmarketingcilerden sonra takimlarda gelecegin para birimi sloganiyla is pesinde..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 dk. Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor Sonraki Tokyo Olimpiyatları'nda seyircileri serinletmek için için yapay kar kullanılabilir 1 sa. Huawei Nova 5T ön inceleme | Güçlü ve güzel telefon 1 sa. Fuarın sürpriz telefonu | Türkiye'ye de gelecek olan TCL Plex 2 sa. Ünlü yapımcı J. J. Abrams, Apple'ın 500 milyon dolarlık teklifini reddetti 2 sa. Samsung Galaxy S ve Galaxy Note markaları birleşebilir 2 sa. Tüplü televizyonlar için HDMI dönüştürücü: Analogue DAC 3 sa. Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile geliyor 4 sa. Minecraft'ın aylık aktif oyuncu sayısı 112 milyona yükseldi 4 sa. Microsoft Surface Pro 7'nin donanım konfigürasyonları sızdı 13 sa. Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanı da yayınlandı 15 sa. Oppo Reno Ace 65W hızlı şarj ile gelecek 16 sa. Google Pixel 4 depolama birimi iddiaya göre Galaxy Note 10’dan daha yavaş olacak 16 sa. Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu 17 sa. Meizu 17'nin render görüntüleri sızdırıldı 17 sa. Discord abonelerine sunulan ücretsiz oyun kütüphanesi kapatılıyor 18 sa. Slack masaüstü uygulamasına karanlık mod özelliği geldi 18 sa. Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı akıllı saat | Amazfit GTS ön inceleme 19 sa. Xiaomi CC9’un Avrupa versiyonu Mi 9 Lite geliyor 19 sa. Nokia 7.2 ön inceleme | Zeiss destekli orta sınıf Android telefon 19 sa. Deniz yılanlarında yeni damar ağı keşfedildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni iPhone modellerinde ters kablosuz şarj özelliği iddiaya g...
DonanımHaber
Microsoft yeni Windows 10 güncellemesindeki hataları kabul etti
DonanımHaber
Japon bir kasiyer, “fotografik hafızası” sayesinde 1.300 müşte...
DonanımHaber
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
Bölüm Sonu Canavarı
ETKİNLİK! İstanbul ile Başlıyoruz! Belediyelere Fiber Altyapı ...
DH Forum
Volkswagen dsg şanzıman hakkında
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim