Galaxy A54'ün tasarımı sızdı! Üç boyutlu render görüntüleri hazırlandı

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Ülkemizde orta segment telefon almak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği Galaxy A serisinin yeni modeli Samsung Galaxy A54 5G hakkında kapsamlı sızıntılar ortaya çıktı. Telefonunun tasarımı ve pek çok özelliği netleşti.

Galaxy A54’ün tanıtım tarihi açıklanmadı ancak 2023’ün başlarında tanıtılması bekleniyor. Serinin önceki modellerinde olduğu gibi iyi bir ekran, şık tasarım ve büyük batarya kapasitesine sahip olacak.

Samsung cihazlar hakkındaki güvenilir sızıntılarıyla bilinen Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), telefonun üç boyutlu render görüntüsünü hazırladı. Galaxy A53 ile kıyasladığımızda Galaxy A54’te radikal değişiklikler yok ancak ufak geliştirmeler var.

Galaxy A54'ün tasarımı nasıl olacak?

Galaxy A54'ün ön yüzünde Galaxy A53 ile ayı tasarım kullanılıyor. Delikli kamera tasarımı ve hafif kalın çerçeveler görüyoruz. Sağ kenara ses düğmesi ve güç düğmesi konumlandırılmış. Alt kısımda ise USB-C bağlantı yuvası, mikrofon ve bir hoparlör ızgarası yer alıyor. Üst kısımda ise SIM tepsisi ve ikinci mikrofon mevcut.

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Arka tarafta ise Galaxy A53'ün çıkıntılı kamera alanı tıraşlanarak yekpare görünüm elde edilmiş. Kamera sensörleri çıkıntı yapıyor fakat A53’teki gibi büyük çıkıntı yok. Ayrıca dördüncü sensör kaldırılmış.

OnLeaks’e göre Galaxy A54’te 120 Hz tazeleme hızına sahip 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED ekran kullanılıyor. Telefon 158,3 x 76,7 x 8,2 mm ölçülere sahip olacak. Bu da Galaxy A53’e göre daha kısa, daha geniş ve daha kalın olacağı anlamına gelse de aradaki farkın hissedilemeyecek kadar az olduğunu belirtelim.

Galaxy A54 5G ölçüleri: 158,3 x 76,7 x 8,2mm

Galaxy A53 5G ölçüleri: 159,9 x 74,7 x 8,1mm

Önceki sızıntılarda telefonun 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı ve 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Kameralar hakkında henüz detaylı bilgi sızmadı.

Galaxy A54'te hangi işlemci kullanılacak?

SamMobile’ın bugün yayınlanan haberine göre Bluetooth SIG sertifikalandırma veri tabanında Exynos 1380 yonga seti tespit edildi. Bu yonga setinin Galaxy A54’e güç vermesi bekleniyor. Exynos 1280’e göre daha hızlı çekirdeklere sahip olmasının yanı sıra daha yeni GPU olan Mali-G615’in kullanılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca mmWave ve sub-6GHz özelliklerine sahip 5G modem kullanılacak. Bluetooth 5.3 teknolojisine sahip olacak.

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Galaxy A54 ne zaman tanıtılacak?

Galaxy A54, 2023'ün ilk üç ayı içerisinde tanıtılacak. Telefon hakkındaki sızıntıların çoğalması ve sertifikalandırmaların başlaması, bu telefonun Ocak ayında tanıtılacığını işaret ediyor. Galaxy A54 eğer Ocak ayında tanıtılırsa Galaxy A50 serisindeki diğer modellere göre iki ay erkenden tanıtılmış olacak.

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