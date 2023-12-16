Galaxy A55’te kullanılacak Exynos 1480 test edildi

Tam Boyutta Gör Galaxy A15 ve Galaxy A25 ile akıllı telefonlarının 2024 modellerini tanıtmaya başlayan Samsung, merakla beklenen Galaxy A55 için çalışmalara devam ediyor. Firmanın en popüler orta seviye telefonu olması beklenen cihazdan yeni detaylar geldi.



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Exynos 1480’ün Geekbench test sonucu ortaya çıktı

Popüler işlemci benchmark platformu Geekbench, henüz tanıtılmayan akıllı telefon ve bilgisayarlar hakkında detaylı bilgiler vermeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy A55 bu platform üzerinde görüldü.

Geekbench veri tabanına göre Galaxy A55, Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. Exynos 1480; Geekbench’in tek çekirdek testinde 1180 puan alırken çok çekirdek testinde 3536 puan alıyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy A54’te kullanılan Exynos 1380 ise aynı testte 1108 ve 2797 puan almayı başarmıştı. S5E8845 kod adlı bu işlemci; 2.75GHz frekansında çalışan 4 performans çekirdeğine ve 2.05GHz frekansında çalışan 4 verimlilik çekirdeğine sahip. Tüm bunların yanı sıra Exynos 1480, RDNA2 tabanlı Xclipse 530 grafik birimine sahip olacak.

Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy A55, son yılların en dikkat çekici orta seviye Samsung telefonlarından biri olacak. Metal gövdesi, ince çerçeveleri ve su geçirmez yapısı ile Galaxy A55, orta segmente üst seviye özellikler getirecek.



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