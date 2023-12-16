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    Galaxy A55’te kullanılacak Exynos 1480 test edildi

    Galaxy A serisinin 2024 modellerini tanıtmaya başlayan Samsung, yakında Galaxy A55 modelini de tanıtacak. Exynos 1480 işlemcisinden güç alması beklenen cihazın Geekbench testi ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy A55 Tam Boyutta Gör
    Galaxy A15 ve Galaxy A25 ile akıllı telefonlarının 2024 modellerini tanıtmaya başlayan Samsung, merakla beklenen Galaxy A55 için çalışmalara devam ediyor. Firmanın en popüler orta seviye telefonu olması beklenen cihazdan yeni detaylar geldi.


    Exynos 1480’ün Geekbench test sonucu ortaya çıktı

    Popüler işlemci benchmark platformu Geekbench, henüz tanıtılmayan akıllı telefon ve bilgisayarlar hakkında detaylı bilgiler vermeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy A55 bu platform üzerinde görüldü.

    Exynos 1480 Geekbench platformunda gözüktü
    Geekbench veri tabanına göre Galaxy A55, Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. Exynos 1480; Geekbench’in tek çekirdek testinde 1180 puan alırken çok çekirdek testinde 3536 puan alıyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy A54’te kullanılan Exynos 1380 ise aynı testte 1108 ve 2797 puan almayı başarmıştı. S5E8845 kod adlı bu işlemci; 2.75GHz frekansında çalışan 4 performans çekirdeğine ve 2.05GHz frekansında çalışan 4 verimlilik çekirdeğine sahip. Tüm bunların yanı sıra Exynos 1480, RDNA2 tabanlı Xclipse 530 grafik birimine sahip olacak.

    Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy A55, son yılların en dikkat çekici orta seviye Samsung telefonlarından biri olacak. Metal gövdesi, ince çerçeveleri ve su geçirmez yapısı ile Galaxy A55, orta segmente üst seviye özellikler getirecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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