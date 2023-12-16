Galaxy A55’te kullanılacak Exynos 1480 test edildi

Exynos 1480’ün Geekbench test sonucu ortaya çıktı
Popüler işlemci benchmark platformu Geekbench, henüz tanıtılmayan akıllı telefon ve bilgisayarlar hakkında detaylı bilgiler vermeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy A55 bu platform üzerinde görüldü.
Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy A55, son yılların en dikkat çekici orta seviye Samsung telefonlarından biri olacak. Metal gövdesi, ince çerçeveleri ve su geçirmez yapısı ile Galaxy A55, orta segmente üst seviye özellikler getirecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.