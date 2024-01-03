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    Samsung Galaxy A55'in resmi 3D görüntüleri ortaya çıktı: Artık daha şık

    Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy A55'in resmi render görüntüleri ortaya çıktı. Şık metal çerçeveleri net şekilde görülen telefonun özellikleri neler?
    Samsung Galaxy A55'in resmi 3D görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlandığı bu zamanlarda diğer bir önemli telefonu Galaxy A55 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyeye konumlanan telefon Galaxy A54'e göre önemli gelişmeler sunuyor.
    Samsung Galaxy A55'in resmi 3D görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Resmi 3D görüntüleri sızan telefondaki en büyük yenilik metal çerçeveler ile daha premium bir görünüme kavuşacak olması. Fırçalanmış metal çerçeveler ile şık görünen telefon, 2024 model diğer A serisi telefonlar gibi ses ve güç tuşları çıkıntılı bir tasarım anlayışına sahip.

    Çipset tarafında da önemli gelişim sunan cihaz, AMD'nin RDNA2 grafik çekirdeğine sahip Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. RAM tarafında ise 8 GB RAM ile geleceği bilgisi mevcut. Önceki sızıntılara göre Galaxy A55, 6,5 inç FHD+ 120 Hz OLED ekrana, 50 MP ana kameraya ve 25W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil ancak selefi gibi Mart ayında tanıtılması mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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