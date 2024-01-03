Samsung Galaxy A55'in resmi 3D görüntüleri ortaya çıktı: Artık daha şık

Çipset tarafında da önemli gelişim sunan cihaz, AMD'nin RDNA2 grafik çekirdeğine sahip Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. RAM tarafında ise 8 GB RAM ile geleceği bilgisi mevcut. Önceki sızıntılara göre Galaxy A55, 6,5 inç FHD+ 120 Hz OLED ekrana, 50 MP ana kameraya ve 25W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil ancak selefi gibi Mart ayında tanıtılması mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.