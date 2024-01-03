Samsung Galaxy A55'in resmi 3D görüntüleri ortaya çıktı: Artık daha şık

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlandığı bu zamanlarda diğer bir önemli telefonu Galaxy A55 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyeye konumlanan telefon Galaxy A54'e göre önemli gelişmeler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Resmi 3D görüntüleri sızan telefondaki en büyük yenilik metal çerçeveler ile daha premium bir görünüme kavuşacak olması. Fırçalanmış metal çerçeveler ile şık görünen telefon, 2024 model diğer A serisi telefonlar gibi ses ve güç tuşları çıkıntılı bir tasarım anlayışına sahip.

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Çipset tarafında da önemli gelişim sunan cihaz, AMD'nin RDNA2 grafik çekirdeğine sahip Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. RAM tarafında ise 8 GB RAM ile geleceği bilgisi mevcut. Önceki sızıntılara göre Galaxy A55, 6,5 inç FHD+ 120 Hz OLED ekrana, 50 MP ana kameraya ve 25W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil ancak selefi gibi Mart ayında tanıtılması mümkün.

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Samsung Galaxy A55'in resmi 3D görüntüleri ortaya çıktı