Samsung, akıllı telefonlardan sonra Galaxy AI'yı akıllı ev ürünlerine entegre edecek

Tam Boyutta Gör Yeni nesil telefonlarını Galaxy AI'ya geçiren Samsung, bu hareketiyle kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. Kendini geliştirmeye devam eden şirket, yakın zamanlı bir rapora göreyse şimdilerde de Galaxy AI'yı akıllı ev ürünlerine entegre etmek için çalışmalar gerçekleştirmekte.

Paris 2024 açılış töreni, Galaxy S24 Ultra ile yayınlanacak 22 sa. önce eklendi

2025'te piyasaya sürülmesi hedeflenen Samsung ev aletleri, Galaxy AI'ya sahip olabilir

Yeni bir rapora göre Samsung'un gelecek yılki hedefleri arasında akıllı telefonlardan sonra Galaxy AI'yı akıllı ev ürünlerine entegre etmek var. Şirket, akıllı ev ürünlerine yapay zeka ekleyerek süper bağlantılı bir ekosistem yaratmayı hedeflemekte. Ayrıca bu hareket, Samsung'un Apple ve Google gibi rakiplerine karşı konumunu güçlendirmesine de yardımcı olabilir.

Temmuz ayında akıllı ev ürünleri için Bixby sesli asistan kontrollerini tanıtmayı planlayan şirket, ilk olarak yapay zekayı Samsung'un LCD ekranlara sahip Bespoke AI serisinden Family Hub buzdolapları, çamaşır makineleri ve indüksiyonlu ocakları olması bekleniyor. Ayrıca ev aletlerinin çeviri yeteneği gibi çok sayıda yapay zeka özelliğine sahip olması bekleniyor.

2025'te piyasaya sürülmesi hedeflenen ev aletlerinin çoğunun büyük dil modellerini (LLM'ler) çalıştırması bekleniyor. Bu durumda akıllı ev ürünleri, en son geniş dil modelleriyle geliştirilen Bixby sesli asistanı sayesinde daha karmaşık komutları anlayacak ve daha doğal bir kullanıcı deneyimi sunacak.

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Galaxy AI akıllı telefonlardan sonra akıllı ev ürünlerine gelecek