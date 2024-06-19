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    Anlık Bildirim

    Samsung, akıllı telefonlardan sonra Galaxy AI'yı akıllı ev ürünlerine entegre edecek

    Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy AI'yı akıllı telefonlara eklemesinin ardından şimdi de akıllı ev ürünlerine yapay zekasını eklemek için çalışmakta. İşte detaylar:
    Galaxy AI akıllı telefonlardan sonra akıllı ev ürünlerine gelecek Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil telefonlarını Galaxy AI'ya geçiren Samsung, bu hareketiyle kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. Kendini geliştirmeye devam eden şirket, yakın zamanlı bir rapora göreyse şimdilerde de Galaxy AI'yı akıllı ev ürünlerine entegre etmek için çalışmalar gerçekleştirmekte.

    2025'te piyasaya sürülmesi hedeflenen Samsung ev aletleri, Galaxy AI'ya sahip olabilir

    Yeni bir rapora göre Samsung'un gelecek yılki hedefleri arasında akıllı telefonlardan sonra Galaxy AI'yı akıllı ev ürünlerine entegre etmek var. Şirket, akıllı ev ürünlerine yapay zeka ekleyerek süper bağlantılı bir ekosistem yaratmayı hedeflemekte. Ayrıca bu hareket, Samsung'un Apple ve Google gibi rakiplerine karşı konumunu güçlendirmesine de yardımcı olabilir.

    Galaxy AI akıllı telefonlardan sonra akıllı ev ürünlerine gelecek
    Temmuz ayında akıllı ev ürünleri için Bixby sesli asistan kontrollerini tanıtmayı planlayan şirket, ilk olarak yapay zekayı Samsung'un LCD ekranlara sahip Bespoke AI serisinden Family Hub buzdolapları, çamaşır makineleri ve indüksiyonlu ocakları olması bekleniyor. Ayrıca ev aletlerinin çeviri yeteneği gibi çok sayıda yapay zeka özelliğine sahip olması bekleniyor. 

    2025'te piyasaya sürülmesi hedeflenen ev aletlerinin çoğunun büyük dil modellerini (LLM'ler) çalıştırması bekleniyor. Bu durumda akıllı ev ürünleri, en son geniş dil modelleriyle geliştirilen Bixby sesli asistanı sayesinde daha karmaşık komutları anlayacak ve daha doğal bir kullanıcı deneyimi sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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