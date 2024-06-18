Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Samsung Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak yayınlanacak

- Paris 2024 Oyunları, yarışmacılara yerleştirilen Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak izlenecek
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Paris 2024 Oyunları, yarışmacılara yerleştirilen Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak izlenecek
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni ilk kez bir stadyumun dışında gerçekleştirilecek ve sporcular Seine nehrindeki yüzen platformlarda geçit töreni yapacak. Samsung ise 85 sporcunun her birinin baş ve yan taraflarına 200'den fazla Galaxy S24 Ultra akıllı telefon yerleştirecek ve geçit töreni özel bir 5G ağı üzerinden yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.