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    Anlık Bildirim

    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Samsung Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak yayınlanacak

    Samsung, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını Galaxy S24 Ultra ile özel bir 5G ağı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. İşte yayın deneyimini artıracak sistemin detayları:
    Paris 2024 açılış töreni, Galaxy S24 Ultra ile yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın kamera yeteneklerini sergilemek için ilginç bir yola başvurdu. Zira bu yaz gerçekleşecek olan Paris 2024 Oyunlarını yayınlamak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Olimpiyat Yayın Hizmetleri (OBS) ile işbirliği yapacak.

    Paris 2024 Oyunları, yarışmacılara yerleştirilen Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak izlenecek

    Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni ilk kez bir stadyumun dışında gerçekleştirilecek ve sporcular Seine nehrindeki yüzen platformlarda geçit töreni yapacak. Samsung ise 85 sporcunun her birinin baş ve yan taraflarına 200'den fazla Galaxy S24 Ultra akıllı telefon yerleştirecek ve geçit töreni özel bir 5G ağı üzerinden yayınlanacak.

    Paris 2024 açılış töreni, Galaxy S24 Ultra ile yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Yayın, nehir boyunca bir düzineden fazla 5G anteni kuran Orange ile işbirliği içinde gerçekleşecek. Ayrıca geçit töreni sırasında anten görevi gören bayrak gemileri de bulunacak. Aynı sistem, Marsilya'daki yelken yarışlarında da uygulanacak ve taraftarların en sevdikleri Olimpiyat sporcularını zafere giden yolda takip etmelerine olanak tanıyacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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