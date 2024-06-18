Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Samsung Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın kamera yeteneklerini sergilemek için ilginç bir yola başvurdu. Zira bu yaz gerçekleşecek olan Paris 2024 Oyunlarını yayınlamak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Olimpiyat Yayın Hizmetleri (OBS) ile işbirliği yapacak.

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Paris 2024 Oyunları, yarışmacılara yerleştirilen Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak izlenecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni ilk kez bir stadyumun dışında gerçekleştirilecek ve sporcular Seine nehrindeki yüzen platformlarda geçit töreni yapacak. Samsung ise 85 sporcunun her birinin baş ve yan taraflarına 200'den fazla Galaxy S24 Ultra akıllı telefon yerleştirecek ve geçit töreni özel bir 5G ağı üzerinden yayınlanacak.

Tam Boyutta Gör Yayın, nehir boyunca bir düzineden fazla 5G anteni kuran Orange ile işbirliği içinde gerçekleşecek. Ayrıca geçit töreni sırasında anten görevi gören bayrak gemileri de bulunacak. Aynı sistem, Marsilya'daki yelken yarışlarında da uygulanacak ve taraftarların en sevdikleri Olimpiyat sporcularını zafere giden yolda takip etmelerine olanak tanıyacak.

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Paris 2024 açılış töreni, Galaxy S24 Ultra ile yayınlanacak