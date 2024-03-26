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    Anlık Bildirim

    Galaxy AI ve One UI 6.1 eski amiral gemilerine geliyor: İşte tarihi

    Samsung, Galaxy S24 serisi ile tanıtılan Galaxy AI ve One UI 6.1 güncellemesini eski amiral gemilerine getiriyor. Galaxy S23, Fold5 ve Flip5 için güncelleme bu hafta geliyor.
    Galaxy AI özellikleri eski amiral gemilerine geliyor! İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ve heyecan verici duyurular ile tamamlandı. Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, Galaxy AI'ın tanıtılması oldu. Hatta bu özelliklerin eski amiral gemileri içi kullanıma sunulacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy S23, Tab S9, Fold5 ve Flip5 modellerine güncellemenin ulaşağı tarih belli oldu. 

    Galaxy AI ve One UI 6.1, 28 Mart'ta eski modellere geliyor

    Samsung Kore'nin yaptığı paylaşıma göre One UI 6.1 ve Galaxy AI özellikleri, 28 Mart'tan itibaren eski amiral gemisi telefonlar için kullanılabilir olacak. Buna göre güncelleme alacak modeller arasında Galaxy S23 FE dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi, Fold 5 ve Flip 5 modelleri yer alıyor. 

    Ancak güncelleme tarihinin, bölgeden bölgeye değişebileceğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla One UI 6.1'in küresel kullanımı Nisan ayını bulabilir. Dağıtımın ise, çok yakında başlayacağını artık biliyoruz. Galaxy AI ve One UI 6.1'e gelirsek, kullanıcılar Galaxy AI'nin, gerçek zamanlı yorumlama, sohbet yardımı, circle to search, not yardımı ve yaratıcı düzenleme gibi çok sayıda özelliğini kullanabilecek. 

    Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek. Bu noktada Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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