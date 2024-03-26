Galaxy AI ve One UI 6.1 eski amiral gemilerine geliyor: İşte tarihi

Galaxy AI ve One UI 6.1, 28 Mart'ta eski modellere geliyor
Samsung Kore'nin yaptığı paylaşıma göre One UI 6.1 ve Galaxy AI özellikleri, 28 Mart'tan itibaren eski amiral gemisi telefonlar için kullanılabilir olacak. Buna göre güncelleme alacak modeller arasında Galaxy S23 FE dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi, Fold 5 ve Flip 5 modelleri yer alıyor.
Ancak güncelleme tarihinin, bölgeden bölgeye değişebileceğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla One UI 6.1'in küresel kullanımı Nisan ayını bulabilir. Dağıtımın ise, çok yakında başlayacağını artık biliyoruz. Galaxy AI ve One UI 6.1'e gelirsek, kullanıcılar Galaxy AI'nin, gerçek zamanlı yorumlama, sohbet yardımı, circle to search, not yardımı ve yaratıcı düzenleme gibi çok sayıda özelliğini kullanabilecek.
Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek. Bu noktada Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...