Galaxy AI ve One UI 6.1 eski amiral gemilerine geliyor: İşte tarihi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ve heyecan verici duyurular ile tamamlandı. Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, Galaxy AI'ın tanıtılması oldu. Hatta bu özelliklerin eski amiral gemileri içi kullanıma sunulacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy S23, Tab S9, Fold5 ve Flip5 modellerine güncellemenin ulaşağı tarih belli oldu.

Galaxy AI ve One UI 6.1, 28 Mart'ta eski modellere geliyor

Samsung Kore'nin yaptığı paylaşıma göre One UI 6.1 ve Galaxy AI özellikleri, 28 Mart'tan itibaren eski amiral gemisi telefonlar için kullanılabilir olacak. Buna göre güncelleme alacak modeller arasında Galaxy S23 FE dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi, Fold 5 ve Flip 5 modelleri yer alıyor.

Ancak güncelleme tarihinin, bölgeden bölgeye değişebileceğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla One UI 6.1'in küresel kullanımı Nisan ayını bulabilir. Dağıtımın ise, çok yakında başlayacağını artık biliyoruz. Galaxy AI ve One UI 6.1'e gelirsek, kullanıcılar Galaxy AI'nin, gerçek zamanlı yorumlama, sohbet yardımı, circle to search, not yardımı ve yaratıcı düzenleme gibi çok sayıda özelliğini kullanabilecek.

Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek. Bu noktada Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

