Galaxy AI bir modele daha geliyor: S22 için hazırlıklar başladı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi, heyecan verici Galaxy AI özellikleri ile tanıtıldı. Hatta sürpriz bir biçimde, bu işlevselliğin Galaxy S23, Z Fold&Flip 6 ve Galaxy Tab S9 serisine de ulaşacağı açıklandı. Ancak Samsung, bu desteği daha da genişletmeyi planlıyor olabilir. Samsung'un Mobil Başkanı TM Roh'a göre eski amrial gemileri de yapay zeka özellikleri kazanabilir.

Galaxy S22 için hazırlıklar başladı

Kaçıranlar için Samsung Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Mart sonuna kadar Galaxy AI desteği kazanması bekleniyor. Ancak yakın tarihli hissedarlar toplantısında TM Roh, şirketin aktif olarak Galaxy AI özelliklerini Galaxy S22 gibi eski telefonlara getirmenin yollarını aradığını söyledi. Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy AI özelliklerinin bir kısmı bulut bir kısmı da cihaz üzerinde çalışıyor.

Bu da özelliğin Galaxy S22 serisine ulaşmasındaki en büyük engellerden biri konumunda. Roh'a göre, bunun gerçekleşmesi için "çok çaba" gerekiyor, ancak çalışmalar devam ediyor. Ayrıca şaşırtıcı olan şu ki, Galaxy S23 FE, S22 serisi ile benzer yonga setine sahip. Bu süreçte Galaxy AI özelliklerinin Galaxy S23 FE'ye ulaşacağını hatırlatalım.

Bu süreçte Galaxy S22 ailesinin Galaxy AI'ya sahip olacağı kesin değil, ancak Samsung'un üzerinde çalıştığı doğrulandı. Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek.

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Üstelik TM Roh, Samsung'un hala yuvarlanabilir ve kaydırılabilir cihazlar üzerinde çalıştığını, araştırma ve patentler gibi lansman öncesi adımların devam ettiğini söyledi. Ancak bunun hakkında daha fazla ayrıntıya değinmedi.

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