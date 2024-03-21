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    Anlık Bildirim

    Galaxy AI bir modele daha geliyor: S22 için hazırlıklar başladı

    Samsung, eski telefonlara Galaxy AI desteği getirmek için çalışmalara başladı. Yeni özellik, çok yakında Galaxy S22 serisi telefonlarda erişilebilir olabilir. İşte detaylar!
    Samsung Galaxy AI özellikleri bir modele daha geliyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi, heyecan verici Galaxy AI özellikleri ile tanıtıldı. Hatta sürpriz bir biçimde, bu işlevselliğin Galaxy S23, Z Fold&Flip 6 ve Galaxy Tab S9 serisine de ulaşacağı açıklandı. Ancak Samsung, bu desteği daha da genişletmeyi planlıyor olabilir. Samsung'un Mobil Başkanı TM Roh'a göre eski amrial gemileri de yapay zeka özellikleri kazanabilir. 

    Galaxy S22 için hazırlıklar başladı

    Kaçıranlar için Samsung Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Mart sonuna kadar Galaxy AI desteği kazanması bekleniyor. Ancak yakın tarihli hissedarlar toplantısında TM Roh, şirketin aktif olarak Galaxy AI özelliklerini Galaxy S22 gibi eski telefonlara getirmenin yollarını aradığını söyledi. Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy AI özelliklerinin bir kısmı bulut bir kısmı da cihaz üzerinde çalışıyor.

    Bu da özelliğin Galaxy S22 serisine ulaşmasındaki en büyük engellerden biri konumunda. Roh'a göre, bunun gerçekleşmesi için "çok çaba" gerekiyor, ancak çalışmalar devam ediyor. Ayrıca şaşırtıcı olan şu ki, Galaxy S23 FE, S22 serisi ile benzer yonga setine sahip. Bu süreçte Galaxy AI özelliklerinin Galaxy S23 FE'ye ulaşacağını hatırlatalım.

    Bu süreçte Galaxy S22 ailesinin Galaxy AI'ya sahip olacağı kesin değil, ancak Samsung'un üzerinde çalıştığı doğrulandı. Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek.

    Üstelik TM Roh, Samsung'un hala yuvarlanabilir ve kaydırılabilir cihazlar üzerinde çalıştığını, araştırma ve patentler gibi lansman öncesi adımların devam ettiğini söyledi. Ancak bunun hakkında daha fazla ayrıntıya değinmedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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