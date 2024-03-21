Galaxy AI bir modele daha geliyor: S22 için hazırlıklar başladı

Galaxy S22 için hazırlıklar başladı
Kaçıranlar için Samsung Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Mart sonuna kadar Galaxy AI desteği kazanması bekleniyor. Ancak yakın tarihli hissedarlar toplantısında TM Roh, şirketin aktif olarak Galaxy AI özelliklerini Galaxy S22 gibi eski telefonlara getirmenin yollarını aradığını söyledi. Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy AI özelliklerinin bir kısmı bulut bir kısmı da cihaz üzerinde çalışıyor.
Bu da özelliğin Galaxy S22 serisine ulaşmasındaki en büyük engellerden biri konumunda. Roh'a göre, bunun gerçekleşmesi için "çok çaba" gerekiyor, ancak çalışmalar devam ediyor. Ayrıca şaşırtıcı olan şu ki, Galaxy S23 FE, S22 serisi ile benzer yonga setine sahip. Bu süreçte Galaxy AI özelliklerinin Galaxy S23 FE'ye ulaşacağını hatırlatalım.
Bu süreçte Galaxy S22 ailesinin Galaxy AI'ya sahip olacağı kesin değil, ancak Samsung'un üzerinde çalıştığı doğrulandı. Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek.
Üstelik TM Roh, Samsung'un hala yuvarlanabilir ve kaydırılabilir cihazlar üzerinde çalıştığını, araştırma ve patentler gibi lansman öncesi adımların devam ettiğini söyledi. Ancak bunun hakkında daha fazla ayrıntıya değinmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.