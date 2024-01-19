Galaxy S24’ün anlık çeviri özelliği WhatsApp’ta da çalışacak

Anlık çeviri WhatsApp’ta çalışacak
Samsung, zaten yerleşik Mesajlar uygulamasında anlık olarak doğrudan sohbet penceresin üzerinde çeviri özelliğinin çalıştığını açıklamış ve 3. Parti uygulamalar için de sinyal vermişti. Ancak görünüşe göre Galaxy AI paketinin gerçek zamanlı dil çeviri özelliği, üçüncü taraf bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta da çalışıyor gibi görünüyor. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi, Korece mesajlar İngilizceye çevriliyor ve bunun tersi de geçerli.
Samsung, dil çevirisinin Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'da cihaz üzerinde gerçek zamanlı olarak (aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan) çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla WhatsApp mesajlarının yine uçtan uca şifreli halde kalırken veriler de cihaz özelinde kalıyor.
Samsung, bu yapay zeka destekli özelliklerden bazılarının bu yılın ilk yarısında mevcut üst düzey Galaxy akıllı telefonlara geleceğini de duyurdu. Ancak şirket, One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak mevcut cihazlara hangi özelliklerin sunulacağını açıklamadı. Bununla birlikte çevirilerdeki Türkçe dil desteğinin Temmuz ayında geleceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.