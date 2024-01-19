Galaxy S24’ün anlık çeviri özelliği WhatsApp’ta da çalışacak

Tam Boyutta Gör İki gün önce Samsung, Galaxy S24 serisini bir dizi yeni yapay zeka özelliğiyle birlikte tanıttı. Bu özelliklerin çoğu, bu telefonların içindeki Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxyişlemcilerin içindeki güçlü NPU'lar tarafından dahili olarak telefon üzerinde çalışıyor. Cihaz üzerinde çalışan özelliklerden bazıları arasında sesli aramalar ve mesajlar sırasında gerçek zamanlı dil çevirisi de bulunuyor. Ve görünüşe göre gerçek zamanlı çeviri özelliği WhatsApp’ta da çalışacak.

Anlık çeviri WhatsApp’ta çalışacak

Samsung, zaten yerleşik Mesajlar uygulamasında anlık olarak doğrudan sohbet penceresin üzerinde çeviri özelliğinin çalıştığını açıklamış ve 3. Parti uygulamalar için de sinyal vermişti. Ancak görünüşe göre Galaxy AI paketinin gerçek zamanlı dil çeviri özelliği, üçüncü taraf bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta da çalışıyor gibi görünüyor. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi, Korece mesajlar İngilizceye çevriliyor ve bunun tersi de geçerli.

Samsung, dil çevirisinin Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'da cihaz üzerinde gerçek zamanlı olarak (aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan) çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla WhatsApp mesajlarının yine uçtan uca şifreli halde kalırken veriler de cihaz özelinde kalıyor.

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Samsung, bu yapay zeka destekli özelliklerden bazılarının bu yılın ilk yarısında mevcut üst düzey Galaxy akıllı telefonlara geleceğini de duyurdu. Ancak şirket, One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak mevcut cihazlara hangi özelliklerin sunulacağını açıklamadı. Bununla birlikte çevirilerdeki Türkçe dil desteğinin Temmuz ayında geleceği belirtiliyor.

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