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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24’ün anlık çeviri özelliği WhatsApp’ta da çalışacak

    Samsung’un Galaxy S4 serisiyle birlikte duyurduğu anlık mesaj çeviri özellik WhatsApp üzerinde de çalışacak. Yapay zeka destekli bu özellik çoğu dili destekliyor.
    Galaxy S24’ün anlık çeviri özellik WhatsApp’ta da çalışacak Tam Boyutta Gör
    İki gün önce Samsung, Galaxy S24 serisini bir dizi yeni yapay zeka özelliğiyle birlikte tanıttı. Bu özelliklerin çoğu, bu telefonların içindeki Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxyişlemcilerin içindeki güçlü NPU'lar tarafından dahili olarak telefon üzerinde çalışıyor. Cihaz üzerinde çalışan özelliklerden bazıları arasında sesli aramalar ve mesajlar sırasında gerçek zamanlı dil çevirisi de bulunuyor. Ve görünüşe göre gerçek zamanlı çeviri özelliği WhatsApp’ta da çalışacak.

    Anlık çeviri WhatsApp’ta çalışacak

    Samsung, zaten yerleşik Mesajlar uygulamasında anlık olarak doğrudan sohbet penceresin üzerinde çeviri özelliğinin çalıştığını açıklamış ve 3. Parti uygulamalar için de sinyal vermişti. Ancak görünüşe göre Galaxy AI paketinin gerçek zamanlı dil çeviri özelliği, üçüncü taraf bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta da çalışıyor gibi görünüyor. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi, Korece mesajlar İngilizceye çevriliyor ve bunun tersi de geçerli.

    Samsung, dil çevirisinin Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'da cihaz üzerinde gerçek zamanlı olarak (aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan) çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla WhatsApp mesajlarının yine uçtan uca şifreli halde kalırken veriler de cihaz özelinde kalıyor.

    Samsung, bu yapay zeka destekli özelliklerden bazılarının bu yılın ilk yarısında mevcut üst düzey Galaxy akıllı telefonlara geleceğini de duyurdu. Ancak şirket, One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak mevcut cihazlara hangi özelliklerin sunulacağını açıklamadı. Bununla birlikte çevirilerdeki Türkçe dil desteğinin Temmuz ayında geleceği belirtiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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