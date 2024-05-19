Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge serisinin fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yakında Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıtacak. Cihazlar, Galaxy Book 4 Edge ve Galaxy Book 4 Edge Pro isimli iki modele ve 14 inç ve 16 inç ekran boyutu seçeneklerine sahip olacak. Tanıtımdan önce laptopların fotoğrafları ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy Book 4 Edge beklenen özellikleri

12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemcileri iddialı performans rakamları ve düşük güç tüketimiyle Galaxy Book 4 Edge serisine güç verecek. Üç modele sahip olacak olan Edge serisi 16 GB'dan başlayan RAM seçenekleri sunacak. 14 inçlik modelde HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişinin yanı sıra iki USB-C bağlantı noktası bulunurken, 16 inçlik modelde ek olarak bir USB-A bağlantı noktası ve microSD kart yuvası bulunacak. Edge Pro ise yalnızca 16 inç ekran boyutuyla gelecek.

Bazı OLED iPad Pro kullanıcıları, ekran problemi yaşıyor 1 gün önce eklendi

Serideki tüm bilgisayarlar 3K çözünürlüğe ve 400 cd parlaklığa sahip OLED paneller ile gelecek. Laptopların fiyatı ise pahalı olacak. Tahmini olarak 1800 euro civarında olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Galaxy Book 4 Edge'in fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıktı