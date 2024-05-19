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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge serisinin fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un yakında piyasaya sürülecek Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge serisi dizüstü bilgisayarların fotoğrafları ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Laptoplar neler sunacak?
    Galaxy Book 4 Edge'in fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakında Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıtacak. Cihazlar, Galaxy Book 4 Edge ve Galaxy Book 4 Edge Pro isimli iki modele ve 14 inç ve 16 inç ekran boyutu seçeneklerine sahip olacak. Tanıtımdan önce laptopların fotoğrafları ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

    Galaxy Book 4 Edge'in fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Book 4 Edge'in fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Book 4 Edge'in fotoğrafları ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Book 4 Edge beklenen özellikleri

    12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemcileri iddialı performans rakamları ve düşük güç tüketimiyle Galaxy Book 4 Edge serisine güç verecek. Üç modele sahip olacak olan Edge serisi 16 GB'dan başlayan RAM seçenekleri sunacak. 14 inçlik modelde HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişinin yanı sıra iki USB-C bağlantı noktası bulunurken, 16 inçlik modelde ek olarak bir USB-A bağlantı noktası ve microSD kart yuvası bulunacak. Edge Pro ise yalnızca 16 inç ekran boyutuyla gelecek.

    Serideki tüm bilgisayarlar 3K çözünürlüğe ve 400 cd parlaklığa sahip OLED paneller ile gelecek. Laptopların fiyatı ise pahalı olacak. Tahmini olarak 1800 euro civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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