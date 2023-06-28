Samsung Galaxy Buds 3 ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Galaxy akıllı telefonları ve tabletleri ile Android tarafında büyük bir başarı yakalayan Samsung, bu markanın ismini akıllı saat ve kulaklık gibi giyilebilir cihazlara da getirmişti. Firmanın Android tarafında çekici bir kablosuz kulaklık serisi olan Galaxy Buds, her yıl birçok ürün ile güncelleniyor. Önümüzdeki ay seriye eklenmesi beklenen Galaxy Buds 3, yeni iddialara göre ertelenmiş olabilir.

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Galaxy Buds 3, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmayabilir

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, birçok yeni ürününü tanıtacak. Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serilerine ev sahipliği yapması beklenen etkinlikte Galaxy Buds 3’ün de tanıtılması bekleniyordu ancak iddialara göre Samsung, ani bir karar ile bu tanıtımdan vazgeçmiş olabilir.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Galaxy Buds, Unpacked etkinliğinin render görsellerinde gözükse de güvenilir bir kaynak, cihazın bu etkinlikte tanıtılmayabileceğini belirtti. Cihazların pazarlanmasına yardımcı olmak için Samsung, etkinliklerden önce partnerlerine ve operatör markalarına yeni nesil cihazları hakkında bilgi veriyor. @_snoopytech_ tarafından gelen bilgiye göre firma, önceki yıllarda olduğu gibi bu bilgileri partnerleri ile paylaştı. Ancak iddiaya göre firma, bu paylaşımlarında yalnızca Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Tab S9 serisinden bahsetti. Şimdiye kadar Galaxy Buds 3’ün gelecek ay tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyordu bu nedenle iddianın hatalı olma payı yüksek. Eğer iddialar doğruysa bile yeni kulaklık almak isteyen kullanıcılar, Samsung’un hala başarılı Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Pro 2 ürünlerini tercih etmek durumunda kalacak.

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Galaxy Buds 3 gelecek ay tanıtılmayabilir