Yine bir Google faciası: Yeni güncelleme, Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemlerine yol açıyor

Tam Boyutta Gör 2021 yılında tanıttığı Pixel 6 serisi ile kendi geliştirdiği çip sete geçen Google, cihazların kamera sistemleri, uygun fiyat politikası ve çekici tasarımı ile Pixel markasını tekrar güçlendirmişti. Donanımsal olarak birçok yeniliğe rağmen Pixel 6 serisi, yıl boyu birçok yazılım hatası ile gündeme gelmişti. 2022 yılında tanıtılan Pixel 7 serisi de birçok açından benzer bir durumla karşılaşmıştı. Tüm bu faciaların ardından Google, yeni yayınladığı güncelleme ile bir problem setine daha sebep oldu.

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Pixel 6 ve Pixel 7 serisinde ısınma ve batarya problemi

Google, geçtiğimiz günlerde Pixel cihazları için Haziran 2023 güvenlik yamasını yayınladı. Birçok güvenlik açığını düzelten güncelleme, iddialara göre büyük problemleri de beraberinde getirdi. 9to5Google tarafından gelen raporlara göre Pixel 6 ve Pixel 7 kullanıcıları, güvenlik yamasını yükledikten sonra batarya ve ısınma sorunları ile karşılaşmış. Ayrıca güncellemenin, metin seçme gibi özelliklerde de problem yaratabildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Rapora göre bazı kullanıcılar, güncelleme sonucu telefonunu günde birkaç kez şarja takmak zorunda olduğunu, bazı kullanıcılar ise cihazlarının bağlantı problemleri ile karşılaştığını belirtmiş. Google, daha önce de yayınladığı güncellemeler ile cihazlarında ciddi problemlere sebep olmuştu. Mayıs ayında Google uygulaması için yayınlanan güncelleme de birçok cihazda batarya ve ısınma sorunlarına sebep olmuştu. Bir yazılım firması olarak bilinen Google’ın son yıllarda kullanıcılara yarattığı bu problemler firmayı oldukça kötü gösteriyor. Umarız Google, önümüzdeki aylarda tanıtacağı Pixel 8 serisi ile bu problemlerin üstesinden gelir.

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Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemi ortaya çıktı