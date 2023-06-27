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    Yine bir Google faciası: Yeni güncelleme, Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemlerine yol açıyor

    Son yıllarda popülerlik kazanan Pixel serisi, yazılım sorunları yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncelleme, Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemlerine sebep oluyor.
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    Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2021 yılında tanıttığı Pixel 6 serisi ile kendi geliştirdiği çip sete geçen Google, cihazların kamera sistemleri, uygun fiyat politikası ve çekici tasarımı ile Pixel markasını tekrar güçlendirmişti. Donanımsal olarak birçok yeniliğe rağmen Pixel 6 serisi, yıl boyu birçok yazılım hatası ile gündeme gelmişti. 2022 yılında tanıtılan Pixel 7 serisi de birçok açından benzer bir durumla karşılaşmıştı. Tüm bu faciaların ardından Google, yeni yayınladığı güncelleme ile bir problem setine daha sebep oldu.

    Pixel 6 ve Pixel 7 serisinde ısınma ve batarya problemi

    Google, geçtiğimiz günlerde Pixel cihazları için Haziran 2023 güvenlik yamasını yayınladı. Birçok güvenlik açığını düzelten güncelleme, iddialara göre büyük problemleri de beraberinde getirdi. 9to5Google tarafından gelen raporlara göre Pixel 6 ve Pixel 7 kullanıcıları, güvenlik yamasını yükledikten sonra batarya ve ısınma sorunları ile karşılaşmış. Ayrıca güncellemenin, metin seçme gibi özelliklerde de problem yaratabildiği belirtiliyor.

    Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Rapora göre bazı kullanıcılar, güncelleme sonucu telefonunu günde birkaç kez şarja takmak zorunda olduğunu, bazı kullanıcılar ise cihazlarının bağlantı problemleri ile karşılaştığını belirtmiş. Google, daha önce de yayınladığı güncellemeler ile cihazlarında ciddi problemlere sebep olmuştu. Mayıs ayında Google uygulaması için yayınlanan güncelleme de birçok cihazda batarya ve ısınma sorunlarına sebep olmuştu. Bir yazılım firması olarak bilinen Google’ın son yıllarda kullanıcılara yarattığı bu problemler firmayı oldukça kötü gösteriyor. Umarız Google, önümüzdeki aylarda tanıtacağı Pixel 8 serisi ile bu problemlerin üstesinden gelir.
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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