Yine bir Google faciası: Yeni güncelleme, Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemlerine yol açıyor

Pixel 6 ve Pixel 7 serisinde ısınma ve batarya problemi
Google, geçtiğimiz günlerde Pixel cihazları için Haziran 2023 güvenlik yamasını yayınladı. Birçok güvenlik açığını düzelten güncelleme, iddialara göre büyük problemleri de beraberinde getirdi. 9to5Google tarafından gelen raporlara göre Pixel 6 ve Pixel 7 kullanıcıları, güvenlik yamasını yükledikten sonra batarya ve ısınma sorunları ile karşılaşmış. Ayrıca güncellemenin, metin seçme gibi özelliklerde de problem yaratabildiği belirtiliyor.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D