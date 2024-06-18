Tam Boyutta Gör Motorola, 25 Haziran'da küresel pazarlarda yeni katlanabilir cihazları Razr 50 ve 50 Ultra'yı piyasaya sürecek. Lansman etkinliğine sayılı günler kala ise bu iki katlanabilir cihaz ve Motorola G85, Avrupa perakende listelerinde listelenerek fiyatları ortaya çıktı.

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İşte Motorola Razr 50, 50 Ultra ve G85'in fiyatı:

Katlanabilir cihazlar arasından Razr 50; turuncu, gri ve kum renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Cihazın 8GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği sunan varyantı da 899 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Razr 50 Ultra ise yeşil, mavi ve şeftali renklerine sahip olacak ve 12GB RAM ile eşleştirilmiş 512GB depolamaya sahip versiyonu 1199 Euro fiyatla satışa sunulacak.

Motorola'nın üzerinde çalıştığı bir diğer cihaz ise Moto G85. Çin'de piyasaya sürülmesi planlanan S50 Neo ile aynı olması beklenen cihaz, 349 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ayrıca iddialara göre Motorola, ABD'de de aynı fiyatı korursa Motorola Razr 2024 699 dolardan, Motorola Razr+ 2024 ise 999 dolardan satışa sunulacak.

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Motorola Razr 50, 50 Ultra ve G85'in fiyatı ortaya çıktı