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    Motorola Razr 50, 50 Ultra ve G85'in fiyatı ortaya çıktı

    Motorola'nın yakında piyasaya süreceği cihazları Razr 50, 50 Ultra ve G85; Avrupa perakende sitelerinde listelendi ve böylece fiyatları da ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Motorola Razr 50, 50 Ultra ve G85'in fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola, 25 Haziran'da küresel pazarlarda yeni katlanabilir cihazları Razr 50 ve 50 Ultra'yı piyasaya sürecek. Lansman etkinliğine sayılı günler kala ise bu iki katlanabilir cihaz ve Motorola G85, Avrupa perakende listelerinde listelenerek fiyatları ortaya çıktı.

    İşte Motorola Razr 50, 50 Ultra ve G85'in fiyatı:

    Katlanabilir cihazlar arasından Razr 50; turuncu, gri ve kum renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Cihazın 8GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği sunan varyantı da 899 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Razr 50 Ultra ise yeşil, mavi ve şeftali renklerine sahip olacak ve 12GB RAM ile eşleştirilmiş 512GB depolamaya sahip versiyonu 1199 Euro fiyatla satışa sunulacak.

    Motorola Razr 50, 50 Ultra ve G85'in fiyatı ortaya çıktı
    Motorola'nın üzerinde çalıştığı bir diğer cihaz ise Moto G85. Çin'de piyasaya sürülmesi planlanan S50 Neo ile aynı olması beklenen cihaz, 349 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ayrıca iddialara göre Motorola, ABD'de de aynı fiyatı korursa Motorola Razr 2024 699 dolardan, Motorola Razr+ 2024 ise 999 dolardan satışa sunulacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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