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Tam Boyutta Gör Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak. Bunlardan birisi ise tasarımı büyük ölçüde değişeceği söylenen Galaxy Buds 3 Pro. Şimdi resmi lansmanı beklerken, Galaxy Buds 3 Pro'ya ait render görselleri internete düştü. Bu, kablosuz kulaklıkların tanıtımından bu yana en büyük tasarım değişikliği olabilir.

Galaxy Buds 3 Pro yepyeni bir tasarımla geliyor

Evan Blass tarafından sızdırılan görüntülere göre Galaxy Buds 3 Pro, klasikleşen fasulye şeklindeki tasarımı terk ediyor. Sızdırılan fotoğraf her ne kadar gizlenmiş olsa da, kulaklığın genel tasarımı itibari ile uzun bir yapıda olacağını görüyoruz. Bu da şaşırtıcı bir biçimde AirPods’u andırıyor. Ayrıca gümüş renginde ve slikon uçlara sahip.

Tam Boyutta Gör Yeni tasarımın arkasındaki neden henüz açıklanmadı. Ancak mikrofon kullanıcıya daha yakın olması, daha büyük bir pil ve ses bileşenleri anlamına geliyor olabilir. Nitekim Galaxy Buds 3 Pro'nun, gerçek zamanlı dil çevirisi gibi işlevleri içerebilecek derinlemesine Galaxy AI entegrasyonu sunması bekleniyor. Ayrıca, geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) de eşlik edecek.

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Galaxy Buds 3 ve 3 Pro ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun 10 Temmuz'da, yeni nesil Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca yeni Wear OS destekli Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modelleri de olacak.

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Galaxy Buds 3 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler