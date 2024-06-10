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    Galaxy Buds 3 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Çok yakında tantılması beklenen Samsung Galaxy Buds 3 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı, yepyeni bir tasarımda geliyor. İşte görüntüler...
    Galaxy Buds 3 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak. Bunlardan birisi ise tasarımı büyük ölçüde değişeceği söylenen Galaxy Buds 3 Pro. Şimdi resmi lansmanı beklerken, Galaxy Buds 3 Pro'ya ait render görselleri internete düştü. Bu, kablosuz kulaklıkların tanıtımından bu yana en büyük tasarım değişikliği olabilir.

    Galaxy Buds 3 Pro yepyeni bir tasarımla geliyor

    Evan Blass tarafından sızdırılan görüntülere göre Galaxy Buds 3 Pro, klasikleşen fasulye şeklindeki tasarımı terk ediyor. Sızdırılan fotoğraf her ne kadar gizlenmiş olsa da, kulaklığın genel tasarımı itibari ile uzun bir yapıda olacağını görüyoruz. Bu da şaşırtıcı bir biçimde AirPods’u andırıyor. Ayrıca gümüş renginde ve slikon uçlara sahip.

    Galaxy Buds 3 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Yeni tasarımın arkasındaki neden henüz açıklanmadı. Ancak mikrofon kullanıcıya daha yakın olması, daha büyük bir pil ve ses bileşenleri anlamına geliyor olabilir. Nitekim Galaxy Buds 3 Pro'nun, gerçek zamanlı dil çevirisi gibi işlevleri içerebilecek derinlemesine Galaxy AI entegrasyonu sunması bekleniyor. Ayrıca, geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) de eşlik edecek.

    Galaxy Buds 3 ve 3 Pro ne zaman tanıtılacak?

    Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun 10 Temmuz'da, yeni nesil Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca yeni Wear OS destekli Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modelleri de olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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