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    Samsung Galaxy S23 serisine önemli haber

    Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra sahipleri Samsung’un yapay zekâ ile desteklediği Galaxy Enhance-X düzenleme uygulamasını Galaxy mağazasından indirebilirler.
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    Samsung Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zekâ teknolojileri çok daha fazla öne çıkmaya başladı ve şirketler kullanıcılarına bununla ilgili birtakım avantajlar sunarak ürünlerinin bilinirliğini arttırmaya çalışıyor. Samsung Galaxy S23 kullanıcıları için önemli bir haber geldi.

    Samsung Galaxy S23 için Galaxy Enhance-X

    Samsung’un yapay zekâ özellikleri ile donattığı ve geçen yıl duyurusunu yaptığı Galaxy Enhance-X resim düzenleme uygulaması Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri için indirmeye sunuldu.

    Uygulama standart düzenleme araçlarının yanı sıra Magic adı verilen yapay zekâ destekli araçlar da sunuyor. Uygulama fotoğrafı analiz ederek kumlanma, bulanıklık, detay kaybı gibi sorunları tespit ediyor. Kullanıcı ister tek tek ister hepsini bir arada düzeltebiliyor. Ayrıca Yüz tonlarına otomatik optimizasyonlar ve arka plan bulanıklığı ile ilgili farklı efektler de sunuluyor.

    Galaxy Store üzerinden erişilebilen Galaxy Enhance-X uygulaması 85MB boyuta sahip. Önümüzdeki haftalarda Galaxy S23, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri için de indirmeye sunulacak. Hali hazırda Galaxy S1 ve belirli modeller ile kullanılabilir durumda.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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