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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor

    Samsung Galaxy F62 modelinde Exynos 9825 yonga seti, 64MP ana sensör, 32MP ön sensör, 7000mAh kapasiteli batarya ve 25W hızlı şarj gibi özellikler yer alacak.
    07 Şubat 2021, 09:00 (1 hf.)
    5b
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    12
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un geçtiğimiz yıl kamera tarafına önem verdiğini ifade eden F isimlendirmesiyle yeni bir akıllı telefon serisine başladığını biliyoruz. Galaxy F41 ile başlayan seri bu yıl Galaxy F62 ile devam ediyor.

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    Galaxy F62 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy F62 akıllı telefonu 6.7 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek. 2 adet M4 özel çekirdek+2 adet Cortex-A75+4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 7nm sürecindeki Exynos 9825 yonga seti ile Galaxy Note 10 seviyesinde bir performans sergileyecek.

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    Arka kısımda 64MP ana sensör ve 3 yardımcı sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 7000mAh kapasiteli batarya ise 25W hızlı şarj ile destekleniyor. Modelin 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi 340$ civarında olacak.

    Galaxy F62 ilk olarak Hindistan’da piyasaya çıkacak. Galaxy F41 modeli de ilk olarak Hindistan’da tanıtılmıştı ancak F serisi bu ülkeden dışarıya pek çıkmadı. Bu modeller daha çok M ve A serisinde global pazarlara çıkıyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f62_teased_flipkart-news-47621.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    O otosinan (sinan yücel) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Exynos 9825 m51 deki sd 730g den daha mı iyi. Acaba uzun vadede Exynos 9825 telefona nasıl etki eder.
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung bu Exynos 9825'i stoklarından mı kullanacak, yeni mi üretecek acaba? Dünya'da işlemci kıtlığı varken tarihi eser işlemciler basmaya devam etmek de ilginç.
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekranda herhangi bir delik ya da çentik olmayacak mı ben mi yanlış anladım?
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    OnizukaSensei (Onizuka ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    Ekranın ortasında kamera deliği var hocam. Samsung neden böyle bir görsel paylaşmış ben de anlamadım. Ama diğer görsellerini aratıp bakabilirsiniz
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    Mr.Chesterfield 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    A serisinin alt serisi M serisine bile güncellemeleri kısarak veren samsung F serisine koklatır verir.
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    expressimo 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    S10 ve note 10 serilerine ihanetten sayarım bu hareketi, hele ki s10 plus alalı 3 ay olmuşken. S7 edge gibi bur telefonu s9 döneminde yapmadınızda ..k mu vardı şimdi yaptınız bu tarz telefonu ?
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    ketchup. (Bahadir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    400ppi üstü ve dynamic amoled hdr ile gelme ihtimali var mı arkadaşlar?
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelsin
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    brnk (Burak Demirbas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    25w kaç saate doldurur 7000 mah
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    E ekrem71 (ekrem ekrem) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) brnk
    Galaxy M51 1 saat 50 dakika falan gösteriyor
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi bir model kesinlikle alırım.
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6gb ram yetersiz gibi.
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    4983 kez okundu.
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    samsung, Galaxy F62 ve Mobil Teknolojiler
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