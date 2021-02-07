Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor

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Samsung’un geçtiğimiz yıl kamera tarafına önem verdiğini ifade eden F isimlendirmesiyle yeni bir akıllı telefon serisine başladığını biliyoruz. Galaxy F41 ile başlayan seri bu yıl Galaxy F62 ile devam ediyor.

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Galaxy F62 özellikleri ve fiyatı

Galaxy F62 akıllı telefonu 6.7 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek. 2 adet M4 özel çekirdek+2 adet Cortex-A75+4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 7nm sürecindeki Exynos 9825 yonga seti ile Galaxy Note 10 seviyesinde bir performans sergileyecek.

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Arka kısımda 64MP ana sensör ve 3 yardımcı sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 7000mAh kapasiteli batarya ise 25W hızlı şarj ile destekleniyor. Modelin 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi 340$ civarında olacak.

Galaxy F62 ilk olarak Hindistan’da piyasaya çıkacak. Galaxy F41 modeli de ilk olarak Hindistan’da tanıtılmıştı ancak F serisi bu ülkeden dışarıya pek çıkmadı. Bu modeller daha çok M ve A serisinde global pazarlara çıkıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f62_teased_flipkart-news-47621.php

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