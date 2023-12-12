Galaxy Fit 3'ün özellikleri ortaya çıktı: 21 gün batarya ömrü sunacak

Samsung, Galaxy Fit 2'yi duyurduğundan beri üç yıl geçti. Daha çok akıllı saatlere yoğunlaşan firma nihayet yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3'ü duyurmaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy Fit 3'ün muhtemel özellikleri

Daha önce tasarımı sızan Galaxy Fit 3 ile ilgili yeni bilgiler geldi. Bileklik, selefinden oldukça büyük olan 1.61 inç ve 302 ppi piksel yoğunluğuna sahip OLED ekran ile gelecek. 21.39 gr ağırlığa sahip olacak olan bileklik, IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikasını da bulunduracak.

Bu fiyata yok satar: Haylou Watch R8 tanıtıldı 9 sa. önce eklendi

Galaxy Fit 3'deki en büyük gelişim batarya tarafında olacak. 21 güne kadar batarya ömrüne sahip olacak bileklik, Galaxy Fit 2'den bir hafta uzun pil ömrü sunacak. Galaxy Watch akıllı saatlerinden ise 10 kat daha uzun pil süresine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Gri, pembe altın ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy Fit 3'de ayrıca ivme ölçer, jiroskop, kalp atışı sensörü ve uyku takibi gibi özellikler bulunacak. Cihazın GPS'e sahip olup olmayacağı ise belirsiz. Birkaç ürün haricinde böyle küçük ve ince bilekliklerde GPS'in olmadığını belirtelim.

2024'ün başında yapılacak Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Fit 3'ün fiyatının 80 dolar civarında olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Galaxy Fit 3'ün özellikleri ortaya çıktı: 21 gün batarya ömrü