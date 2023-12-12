Galaxy Fit 3'ün özellikleri ortaya çıktı: 21 gün batarya ömrü sunacak

Samsung Galaxy Fit 3'ün muhtemel özellikleri
Daha önce tasarımı sızan Galaxy Fit 3 ile ilgili yeni bilgiler geldi. Bileklik, selefinden oldukça büyük olan 1.61 inç ve 302 ppi piksel yoğunluğuna sahip OLED ekran ile gelecek. 21.39 gr ağırlığa sahip olacak olan bileklik, IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikasını da bulunduracak.
Galaxy Fit 3'deki en büyük gelişim batarya tarafında olacak. 21 güne kadar batarya ömrüne sahip olacak bileklik, Galaxy Fit 2'den bir hafta uzun pil ömrü sunacak. Galaxy Watch akıllı saatlerinden ise 10 kat daha uzun pil süresine sahip olacak.
2024'ün başında yapılacak Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Fit 3'ün fiyatının 80 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.