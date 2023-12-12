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    Anlık Bildirim

    Galaxy Fit 3'ün özellikleri ortaya çıktı: 21 gün batarya ömrü sunacak

    Samsung, Galaxy Fit 2'yi duyurduğundan beri üç yıl geçti. Firma nihayet yeni bilekliği Galaxy Fit 3'ü duyurmaya hazırlanıyor. Galaxy Fit 3'ün ortaya çıkan özellikleri neler hep birlikte bakalım.
    Galaxy Fit 3'ün özellikleri ortaya çıktı: 21 gün batarya ömrü
    Samsung, Galaxy Fit 2'yi duyurduğundan beri üç yıl geçti. Daha çok akıllı saatlere yoğunlaşan firma nihayet yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3'ü duyurmaya hazırlanıyor.

    Samsung Galaxy Fit 3'ün muhtemel özellikleri

    Daha önce tasarımı sızan Galaxy Fit 3 ile ilgili yeni bilgiler geldi. Bileklik, selefinden oldukça büyük olan 1.61 inç ve 302 ppi piksel yoğunluğuna sahip OLED ekran ile gelecek. 21.39 gr ağırlığa sahip olacak olan bileklik, IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikasını da bulunduracak.

    Galaxy Fit 3'deki en büyük gelişim batarya tarafında olacak. 21 güne kadar batarya ömrüne sahip olacak bileklik, Galaxy Fit 2'den bir hafta uzun pil ömrü sunacak. Galaxy Watch akıllı saatlerinden ise 10 kat daha uzun pil süresine sahip olacak.

    Galaxy Fit 3'ün özellikleri ortaya çıktı: 21 gün batarya ömrü Tam Boyutta Gör
    Gri, pembe altın ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy Fit 3'de ayrıca ivme ölçer, jiroskop, kalp atışı sensörü ve uyku takibi gibi özellikler bulunacak. Cihazın GPS'e sahip olup olmayacağı ise belirsiz. Birkaç ürün haricinde böyle küçük ve ince bilekliklerde GPS'in olmadığını belirtelim.

    2024'ün başında yapılacak Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Fit 3'ün fiyatının 80 dolar civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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