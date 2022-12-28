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    Anlık Bildirim

    Galaxy Fold 4'e rakip geliyor: Vivo X Fold 2'nin özellikleri belli oldu

    Vivo, yakında Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4'e rakip olacak yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasından Vivo X Fold 2'nin temel özellikleri açıklandı.
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    Galaxy Fold 4'e yeni rakip! Vivo X Fold 2 özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung'un ayak izini takip eden Vivo, iki yeni cihaz üzerinde çalışıyor. Bu telefonların Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip olarak adlandırılması beklenirken, Samsung'un Galaxy Z Fold ve Flip modellerine rakip olacak. Bugün Tipster, Vivo X Fold 2'nin temel özelliklerini açıkladı.

    Vivo X Fold 2 özellikleri belli oldu

    Bildirilenlere göre Vivo X Fold 2, ön ve iç ekranlardan oluşan katlanabilir bir tasarımla 2K çözünürlük sunacak. Bununla birlikte gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak katlanabilir telefon, OIS özellikli bir Sony IMX866 birincil kameraya sahip olacak. Vivo X Fold 2 ayrıca hafif bir cihaz olacağı söyleniyor.

    Hatırlamak gerekirse Vivo X Fold ve Vivo X Fold+, 311 gram ağırlığa sahipti. Bu ayın başlarında piyasaya sürülen Oppo Find N2 ise, yaklaşık 235 gram ağırlığında. Bu nedenle Vivo'nun, X Fold 2 modelini hafifletmek için çalışıyor olması muhtemel görünüyor. Buna ek olarak her iki telefonun da 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Vivo X Flip'e geçecek olursak, kapaklı telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ile geleceği dışında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Vivo'nun Vivo X Note'un halefi olacak yeni bir cihazı daha piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Hatırlayacak olursak bu telefon, devasa 7 inçlik bir OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 50MP dört kamera ve 5.000 mAh pil ile kullanıcılara sunulmuştu. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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