Galaxy Fold 4'e rakip geliyor: Vivo X Fold 2'nin özellikleri belli oldu

Vivo X Fold 2 özellikleri belli oldu
Bildirilenlere göre Vivo X Fold 2, ön ve iç ekranlardan oluşan katlanabilir bir tasarımla 2K çözünürlük sunacak. Bununla birlikte gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak katlanabilir telefon, OIS özellikli bir Sony IMX866 birincil kameraya sahip olacak. Vivo X Fold 2 ayrıca hafif bir cihaz olacağı söyleniyor.
Hatırlamak gerekirse Vivo X Fold ve Vivo X Fold+, 311 gram ağırlığa sahipti. Bu ayın başlarında piyasaya sürülen Oppo Find N2 ise, yaklaşık 235 gram ağırlığında. Bu nedenle Vivo'nun, X Fold 2 modelini hafifletmek için çalışıyor olması muhtemel görünüyor. Buna ek olarak her iki telefonun da 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Vivo X Flip'e geçecek olursak, kapaklı telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ile geleceği dışında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Vivo'nun Vivo X Note'un halefi olacak yeni bir cihazı daha piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Hatırlayacak olursak bu telefon, devasa 7 inçlik bir OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 50MP dört kamera ve 5.000 mAh pil ile kullanıcılara sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d