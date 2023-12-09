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    Anlık Bildirim

    Galaxy M14 5G için Android 14 güncellemesi yayınlandı

    Android pazarında güncelleme desteği ile dikkat çeken Samsung, Android 14 kampanyasını devam ettiriyor. Firma, şimdi de giriş seviyesi Galaxy M14 5G için One UI 6 güncellemesini yayınladı.
    Samsung Galaxy M14 5G Tam Boyutta Gör
    Android pazarının en büyük telefon üreticilerinden olan Samsung, son yıllarda güncelleme desteğini bir hayli güçlendirdi. Firma, dikkat çeken güncelleme sözleri dışında güncelleme hızı ile de kullanıcılarını sevindirmeyi başardı. Bu yıl yayınlanan Android 14 ile de benzer bir performans gösteren firma, üst seviye cihazlarının ardından güncellemeyi orta ve giriş seviye cihazları için de yayınlamaya başladı.

    Samsung Galaxy M14 5G için One UI 6.0 yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda Galaxy A14 ve Galaxy A14 5G için Android 14 güncellemesini yayınlayan Samsung, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy M14 5G için yayınladı. Kasım 2023 güvenlik yamasını içeren ve M146BXXU2BWK8 versiyon numarasına sahip güncelleme; Irak, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de yayınladı.

    Android 14 tabanlı One UI 6 ile Galaxy M14 kullanıcıları; yenilenmiş hızlı panel görümüne, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yeni özellikler sunan bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Galaxy M14’ün önümüzdeki yıllarda Android 15 ve Android 16 güncellemesine sahip olması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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