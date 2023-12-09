Galaxy M14 5G için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Android pazarının en büyük telefon üreticilerinden olan Samsung, son yıllarda güncelleme desteğini bir hayli güçlendirdi. Firma, dikkat çeken güncelleme sözleri dışında güncelleme hızı ile de kullanıcılarını sevindirmeyi başardı. Bu yıl yayınlanan Android 14 ile de benzer bir performans gösteren firma, üst seviye cihazlarının ardından güncellemeyi orta ve giriş seviye cihazları için de yayınlamaya başladı.

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Samsung Galaxy M14 5G için One UI 6.0 yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy A14 ve Galaxy A14 5G için Android 14 güncellemesini yayınlayan Samsung, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy M14 5G için yayınladı. Kasım 2023 güvenlik yamasını içeren ve M146BXXU2BWK8 versiyon numarasına sahip güncelleme; Irak, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de yayınladı.

Android 14 tabanlı One UI 6 ile Galaxy M14 kullanıcıları; yenilenmiş hızlı panel görümüne, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yeni özellikler sunan bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Galaxy M14’ün önümüzdeki yıllarda Android 15 ve Android 16 güncellemesine sahip olması bekleniyor.



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Galaxy M14 için Android 14 güncellemesi çıktı