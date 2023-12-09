Galaxy M14 5G için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Samsung Galaxy M14 5G için One UI 6.0 yayınlandı
Geçtiğimiz haftalarda Galaxy A14 ve Galaxy A14 5G için Android 14 güncellemesini yayınlayan Samsung, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy M14 5G için yayınladı. Kasım 2023 güvenlik yamasını içeren ve M146BXXU2BWK8 versiyon numarasına sahip güncelleme; Irak, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de yayınladı.
Android 14 tabanlı One UI 6 ile Galaxy M14 kullanıcıları; yenilenmiş hızlı panel görümüne, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yeni özellikler sunan bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Galaxy M14’ün önümüzdeki yıllarda Android 15 ve Android 16 güncellemesine sahip olması bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.