Samsung Galaxy M21 Android 12 güncellemesine kavuştu

Samsung, bu sene Android 12 güncellemesinde oldukça hızlı gidiyor. Aylar önce üst seviye telefon tabletlerini güncelleyen firma, son haftalarda odağını Galaxy A ve M serilerine döndürmüş durumda. Sevilen giriş seviye telefonu Galaxy M21, Android 12 güncellemesine kavuştu.

Doğrudan One UI 4.1 güncellemesine kavuştu

Galaxy M21, Android tabanlı One UI 4 güncellemesini atlayarak doğrudan Galaxy S22 serisi ile tanıtılan One UI 4.1 güncellemesine kavuştu. M215FXXU2CVCC numaralı güncelleme, Nisan 2022 güvenlik yamasını da barındırıyor. Yeni güncelleme, 88’den fazla güvenlik açığını kapatıyor, Renk Paleti ve Dinamik Renk Teması da M21 sahiplerine ulaşmış durumda. Android 12 ile Sanal Bellek desteği ve One UI 4.1 ile Sanal Bellek boyutu ayarlama da yeni gelen özellikler arasında.

Galeri, Mesajlar, Telefon, Samsung Internet ve Samsung Klavye yenilikleri de barındıran One UI 4.1 güncellemesi şimdilik Hindistan’da yayınlanmış durumda ancak önümüzdeki haftalarda ülkemizde de yayınlanacaktır.

