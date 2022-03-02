Samsung, TSMC’den müşteri kapma peşinde

Bir dönem döküm sektöründe önemli işler yapan ve büyük müşterileri kapan Samsung, üretim bantlarında verimliliği sağlayamayınca birer birer bunları kaybetti. Hatta ortaya çıkan yanlış verimlilik raporu skandalı da buna tuz biber oldu. Samsung yine de rekabetten vazgeçmiyor.
Samsung, döküm tesisine müşteri arıyor
Apple’ı tamamen kaybeden ve Snapdragon 8 Gen 1 üretimi de sıkıntıya giren Samsung çözüm yolları aramaya başladı. Bir yandan döküm tesislerine yatırım yapmaya devam eden Samsung diğer taraftan ekstra finansman yaratmaya çalışıyor.
Gelen bilgilere göre Samsung yonga döküm tarifesinde indirime gitti. Bu sayede yüksek fiyat veren TSMC’nin elinden bazı müşterileri kapmayı amaçlıyor. İlk etapta Nvidia ve AMD radara girmiş durumda. Özellikle yoğunluk nedeniyle istediği siparişi TSMC’ye veremeyen tasarımcıların hedeflendiği tahmin ediliyor.
Atılan adımlar ne kadar etki edecek merak konusu zira ne kadar ucuz olursa olsun hiç bir müşteri düşük verimliliğe sahip üretim hatlarını istemez. Ortaya çıkacak yonga bozulmaları bu indirimi büyük zarara dönüştürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..