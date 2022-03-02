Samsung, TSMC’den müşteri kapma peşinde

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Bir dönem döküm sektöründe önemli işler yapan ve büyük müşterileri kapan Samsung, üretim bantlarında verimliliği sağlayamayınca birer birer bunları kaybetti. Hatta ortaya çıkan yanlış verimlilik raporu skandalı da buna tuz biber oldu. Samsung yine de rekabetten vazgeçmiyor.

Samsung, döküm tesisine müşteri arıyor

Apple’ı tamamen kaybeden ve Snapdragon 8 Gen 1 üretimi de sıkıntıya giren Samsung çözüm yolları aramaya başladı. Bir yandan döküm tesislerine yatırım yapmaya devam eden Samsung diğer taraftan ekstra finansman yaratmaya çalışıyor.

Samsung’da skandallar bitmiyor 1 hf. önce eklendi

Gelen bilgilere göre Samsung yonga döküm tarifesinde indirime gitti. Bu sayede yüksek fiyat veren TSMC’nin elinden bazı müşterileri kapmayı amaçlıyor. İlk etapta Nvidia ve AMD radara girmiş durumda. Özellikle yoğunluk nedeniyle istediği siparişi TSMC’ye veremeyen tasarımcıların hedeflendiği tahmin ediliyor.

Atılan adımlar ne kadar etki edecek merak konusu zira ne kadar ucuz olursa olsun hiç bir müşteri düşük verimliliğe sahip üretim hatlarını istemez. Ortaya çıkacak yonga bozulmaları bu indirimi büyük zarara dönüştürebilir.

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