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    Samsung Galaxy M51 için de Android 12 güncellemesi yayınlandı

    Bu sene Android 12 güncellemeleri ile oldukça övgü toplayan Samsung, 2020 yılında çıkardığı popüler telefonu Galaxy M51 için de Android 12 güncellemesi yayınladı.
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    Galaxy M51 için Android 12 güncellemesi yayınlandı
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    Son yıllarda Android tarafında güncelleme desteği konusunda oldukça beğeni toplayan Samsung, 2020 yılında çıkan popüler telefonu Galaxy M51 için de Android 12 güncellemesini yayınladı.

    Doğrudan One UI 4.1 güncellemesine kavuştu

    Samsung Galaxy M51, tıpkı son zamanlardaki Samsung cihazları gibi One UI 4.0 güncellemesini atlayarak doğrudan One UI 4.1 desteğine kavuştu. M515FXXU4DVD1 numaralı güncelleme, birçok güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Android 12 ile Dinamik Renk Teması ve Sanal Bellek desteğine kavuşan Galaxy M51, One UI 4.1 ile ise Sanal Bellek boyutu ayarlama ve Smart Widgets desteğine kavuşuyor.

    Galaxy M51, 2020 yılında Android 10 ile çıkış yapmıştı. Samsung, cihaz için iki yıllık Android güncellemesi sözü vermişti bu nedenle Android 12, büyük ihtimalle Galaxy M51 için yayınlanan son Android güncellemesi olacak. Galaxy M51 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi, şimdilik Rusya’da yayınlanmış durumda ancak önümüzdeki haftalarda global olarak yayınlanacaktır.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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