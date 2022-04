Samsung Galaxy M51 için de Android 12 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda Android tarafında güncelleme desteği konusunda oldukça beğeni toplayan Samsung, 2020 yılında çıkan popüler telefonu Galaxy M51 için de Android 12 güncellemesini yayınladı.

Doğrudan One UI 4.1 güncellemesine kavuştu

Samsung Galaxy M51, tıpkı son zamanlardaki Samsung cihazları gibi One UI 4.0 güncellemesini atlayarak doğrudan One UI 4.1 desteğine kavuştu. M515FXXU4DVD1 numaralı güncelleme, birçok güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Android 12 ile Dinamik Renk Teması ve Sanal Bellek desteğine kavuşan Galaxy M51, One UI 4.1 ile ise Sanal Bellek boyutu ayarlama ve Smart Widgets desteğine kavuşuyor.

Galaxy M21 Android 12 güncellemesine kavuştu 6 gün önce eklendi

Galaxy M51, 2020 yılında Android 10 ile çıkış yapmıştı. Samsung, cihaz için iki yıllık Android güncellemesi sözü vermişti bu nedenle Android 12, büyük ihtimalle Galaxy M51 için yayınlanan son Android güncellemesi olacak. Galaxy M51 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi, şimdilik Rusya’da yayınlanmış durumda ancak önümüzdeki haftalarda global olarak yayınlanacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy M51 için Android 12 güncellemesi yayınlandı