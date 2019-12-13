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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy S10 serisi için kararlı Android 10 sürümünü yayınlamıştı. Şirket şimdi ise bu güncellemeyi Galaxy Note 10 serisinde başlattı.
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    android
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı
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    Samsung geçtiğimiz ay Galaxy S10 serisi için kararlı Android 10 güncellemesini One UI 2.0 arayüz sürümü ile birlikte sunmuştu. Şirket şimdi ise  Galaxy Note10 ve Note10+ cihazlar için Android'in en son kararlı sürümünü dağıtmaya başladı.

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    Kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılacak

    Note 10 cihazlar için sunulan bu güncellemenin, önümüzdeki ayın başlarında yapılması planlanıyordu. Kullanıcılar açısından sürpriz olarak nitelendirilebilecek kararlı Android 10 güncellemesi artık cihazlara gelmeye başladı. Güncellemenin şu anda Almanya'daki One UI 2.0 beta programına kayıtlı kullanıcılara dağıtıldığı belirtilirken, N97*FXXU1BSL7 sürüm numaralı güncellemenin dosya boyutunun ise 145 MB. olduğu görülüyor.

    Eğer siz de Note 10 serisi cihaz kullanıyorsanız ve henüz güncelleme bildirimi almadıysanız, Ayarlar-Sistem Güncellemeleri bölümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Samsung'un yeni güncellemeyi birkaç gün içinde tüm ülkelerdeki Note 10 kullanıcılarına göndereceğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_android_10_stable_update-news-40561.php Yorum Yaz
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    mlhkhy 3 sa. smart1978
    S10 serisi için Türkiye güncellemesi an itibari ile geldi. Kısa sürede Note 10 serisi içinde yayınlanır.
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    smart1978 15 sa.
    Yil sonunda gelen Android Samsung icin yuz karasi. Ayrica stabil final surumu sadece BETA uzerinden yine FOTA dosyasi ile geciliyor. Yani birkac gune en fazla 1 hafta icinde kademe kademe imaj firmware dosyalari da resmi Samsung sunucularindan yayinlanacaktir. Pratikte resmi olarak imaj dosyasi yil sonuna dogru cikmis olacaktir.

    Daha onceleri Ocak filan diyordu bu beteri ilan uzerinden Aralik son haftalarinda firmware kademe kademe yayinlanmasina sevinilir mi o da size kalmis...

    Bakalim ekrandan parmak izi okuyucusuna karsi kesin guvenlik sorunlari giderilmis midir ?
    sammobile.com/...

    Suan itibariyle meraktan samfirm ile direk Samsung sunucularindan acaba yayinlanmis diye baktim DBT Almanya icin malesef yok... Basta dedigim gibi haberde de ifade edildigi uzere biraz zaman alacak. Turkiye icin de umarim es zamanli olur....
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