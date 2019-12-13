Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı

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Samsung geçtiğimiz ay Galaxy S10 serisi için kararlı Android 10 güncellemesini One UI 2.0 arayüz sürümü ile birlikte sunmuştu. Şirket şimdi ise Galaxy Note10 ve Note10+ cihazlar için Android'in en son kararlı sürümünü dağıtmaya başladı.

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Kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılacak

Note 10 cihazlar için sunulan bu güncellemenin, önümüzdeki ayın başlarında yapılması planlanıyordu. Kullanıcılar açısından sürpriz olarak nitelendirilebilecek kararlı Android 10 güncellemesi artık cihazlara gelmeye başladı. Güncellemenin şu anda Almanya'daki One UI 2.0 beta programına kayıtlı kullanıcılara dağıtıldığı belirtilirken, N97*FXXU1BSL7 sürüm numaralı güncellemenin dosya boyutunun ise 145 MB. olduğu görülüyor.

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Eğer siz de Note 10 serisi cihaz kullanıyorsanız ve henüz güncelleme bildirimi almadıysanız, Ayarlar-Sistem Güncellemeleri bölümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Samsung'un yeni güncellemeyi birkaç gün içinde tüm ülkelerdeki Note 10 kullanıcılarına göndereceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_android_10_stable_update-news-40561.php