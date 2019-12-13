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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek

    Sürgülü kamerasıyla 2018 yılının en çok konuşulan telefonlarından biri olan Oppo Find X modelinin halefi geliyor. Çinli şirket Find X2'yi 2020'nin ilk çeyreğinde satışa sunacak.
    16 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek
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    Hiç kuşku yok ki 2018 yılının en sıradışı tasarıma sahip telefonlarından biri de Oppo Find X modeliydi. Sürgülü kamerası ve tam ekranlı tasarımıyla dikkat çeken cihazın yeni versiyonu ise önümüzdeki yıl satışa çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı"

    Snapdragon 865 ile gelecek

    Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo, 2019 yılında Find X modelinin halefini piyasaya sürmemişti. Şirketten yapılan açıklamalara göre Oppo Find X2, 2020 yılının ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacak. Gelen bilgiler ise cihazın Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edileceği yönünde.

    Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek

    Oppo'nun daha yüksek bir ekran çözünürlüğüyle (muhtemelen 2K) piyasaya sürmeyi planladığı Find X2'nin, selefi gibi sürgülü kamera ile gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak akıllı telefonun, Sony'nin geliştirdiğien yeni kamera teknolojisine sahip olacağı da söylentiler arasında. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili diğer detayların da su yüzüne çıkması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_find_x2_launch_date_q1_2020-news-40536.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    dreamblue35 9 sa.
    işte yeni nesil telefonlar böyle olmalı "tam ekran ve çentiksiz" ön kameraya benim ihtiyacım yok şahsen olmasada olur
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    joven 11 sa.
    Telefon özelikleri ve tasarımı ile harika tek sıkıntısı android olması
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