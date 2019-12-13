Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör

Hiç kuşku yok ki 2018 yılının en sıradışı tasarıma sahip telefonlarından biri de Oppo Find X modeliydi. Sürgülü kamerası ve tam ekranlı tasarımıyla dikkat çeken cihazın yeni versiyonu ise önümüzdeki yıl satışa çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı"

Snapdragon 865 ile gelecek

Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo, 2019 yılında Find X modelinin halefini piyasaya sürmemişti. Şirketten yapılan açıklamalara göre Oppo Find X2, 2020 yılının ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacak. Gelen bilgiler ise cihazın Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edileceği yönünde.

Oppo'nun daha yüksek bir ekran çözünürlüğüyle (muhtemelen 2K) piyasaya sürmeyi planladığı Find X2'nin, selefi gibi sürgülü kamera ile gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak akıllı telefonun, Sony'nin geliştirdiğien yeni kamera teknolojisine sahip olacağı da söylentiler arasında. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili diğer detayların da su yüzüne çıkması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_find_x2_launch_date_q1_2020-news-40536.php