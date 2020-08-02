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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek

    Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Samsung Galaxy Note 20 serisi, 3 aylık ücretsiz Xbox Game Pass aboneliği ile gelecek. Güney Koreli şirket yeni telefonlarını "oyun çözümü" olarak konumlandırmak istiyor
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek
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    Amiral gemisi Samsung Galaxy Note 20 için geri sayım başladı. Güney Koreli şirket yeni akıllı telefonunu satın alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edecek. Bu sayede cihaz sahipleri Project xCloud bulut oyun hizmetine erişim sağlayabilecekler.

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    Ücretsiz Xbox Game Pass aboneliğinin belirli ülkelerde sunulacağı söyleniyor. Bununla birlikte Samsung, Galaxy Note 20 telefonlarını "oyun çözümü" olarak konumlandırmak istiyor. Şirket akıllı telefonlarla birlikte Xbox oyunları için tasarlanmış özel bir MOGA X5-X+ oyun kumandası çıkaracak.

    Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek
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    5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz geliyor

    Galaxy Note 20 serisinin 5 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Güney Koreli dev aynı etkinlik kapsamında diğer yeni ürünlerini de sahneye çıkaracak. Samsung Mobile CEO'su Tae-Moon Roh, 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacaklarını resmi olarak açıkladı.



    https://www.mysmartprice.com/gear/exclusive-samsung-galaxy-note-20-get-free-3-months-xbox-game-pass-subscription-select-countries Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
    20bin verdikten sonra kendim de alırım
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    AirSupport (SK ) 2 hf.
    Tasarımı beğendim.
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    dede17 (amdfusion ) 2 hf.
    Ben 3 aylık abonelik alayım onlara vereyim kazık pardon telefonu almayım
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    metingrc (metin aktaş) 2 hf.
    Exynos ile oyun oynayamıyorsunuz bari alın da 3 ay bunla oynayın diyor adamlar :))
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    DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
    20bin verdikten sonra kendim de alırım
    Yanıtla +9
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    sezer1578 (Sezer ) 2 hf.
    1. Note 20
    2. Galaxy Watch 3
    3. Galaxy Buds Live
    4. ??
    5. ??

    4. ve 5. cihazlar hangileri?
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    torabi 2 hf.
    Geçenlerde 3 ay xbox game pass aldim. İlk ay kampanya 1 euro sonraki 2 ay aylik 4 euro dan 8 euro yani toplam 9 euro ya 3 ay abone ..bu yaptığın ayıp samsung son 10 senede 14 tane samsung telefon aldım hem kendime hem aileme ama artık bu macera bitti .
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    ThomasMalthus 2 hf. yeni yorumcu
    Bir de lütüfmuş gibi 3 ay hediye.300 aylık kârı var cihazda.Bunları da hala yiyenler var
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    emir_sezer (emir sezer) 2 hf.
    3 bine verirler mi :)) 3 bine verirlerse alırım
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