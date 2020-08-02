Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek

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Amiral gemisi Samsung Galaxy Note 20 için geri sayım başladı. Güney Koreli şirket yeni akıllı telefonunu satın alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edecek. Bu sayede cihaz sahipleri Project xCloud bulut oyun hizmetine erişim sağlayabilecekler.

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Ücretsiz Xbox Game Pass aboneliğinin belirli ülkelerde sunulacağı söyleniyor. Bununla birlikte Samsung, Galaxy Note 20 telefonlarını "oyun çözümü" olarak konumlandırmak istiyor. Şirket akıllı telefonlarla birlikte Xbox oyunları için tasarlanmış özel bir MOGA X5-X+ oyun kumandası çıkaracak.

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5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz geliyor

Galaxy Note 20 serisinin 5 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Güney Koreli dev aynı etkinlik kapsamında diğer yeni ürünlerini de sahneye çıkaracak. Samsung Mobile CEO'su Tae-Moon Roh, 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacaklarını resmi olarak açıkladı.

https://www.mysmartprice.com/gear/exclusive-samsung-galaxy-note-20-get-free-3-months-xbox-game-pass-subscription-select-countries

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