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    Galaxy Note 20 serisi, beklenenin aksine Exynos 992 işlemci ile gelmeyebilir

    Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy Note 20 serisinin Exynos 992 işlemci ile gelmesi bekleniyordu ancak yeni sızıntılar Exynos 990'a işaret ediyor.
    42 dk.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 20 serisi, beklenenin aksine Exynos 992 işlemci ile gelmeyebilir
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un amiral gemisi telefonları iki işlemci varyantı ile satışa sunuluyor. Çin, ABD ve Güney Kore'de satılan Snapdragon varyantı ve Afrika, Avrupa ve Orta Doğu gibi diğer pazarlarda satılan Exynos varyantı. Yaklaşan Galaxy Note 20 serisi de aynı trendi takip edecek.

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    Kullanıcılar için hayal kırıklığı olacak

    Note 20 serisinin Snapdragon varyantının, yeni duyurulan Snapdragon 865 Plus olacağı bildirilmişti. Ancak Exynos varyantının, Exynos 992 işlemci ile geleceği raporları yanlış gibi görünüyor. Samsung cihazlar konusunda güvenilir bir sicile sahip olan sızıntı hesabı Ice Universe'in iddiasına göre Galaxy Note 20 serisi, daha performanslı olan Exynos 992 yonga setiyle değil, Galaxy S20 serisine güç veren Exynos 990 işlemci ile gelecek.

    Galaxy Note 20 serisi, beklenenin aksine Exynos 992 işlemci ile gelmeyebilir

    Bu haberin Galaxy Note 20 serisi (Exynos varyantı) bir cihaz alacak kullanıcılar için olumsuz olduğunu söylemek mümkün. Zira  Exynos 990, Snapdragon 865 işlemcinin performansıyla bile yarışamıyor. Exynos 990 ve Snapdragon 865 arasındaki karşılaştırmalar, GPU performansı söz konusu olduğunda Exynos 990'un geride kaldığını ortaya koymuştu. Bu düşük performans, Snapdragon 865 Plus ile karşılaştırılınca durumun daha da vahim bir hal alacağını söylemek mümkün. Son olarak Note 20 serisinin 5 Ağustos tarihinde tanıtılacağını belirtmeden de geçmeyelim.



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    cheytac07 23 dk.
    çopsynos
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    torabi 39 dk. en beğenilen
    Çöp, hurda
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