Teknoloji şirketlerinin CEO'ları arasında en çok kazanan Tim Cook

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Bir teknoloji devinin CEO'su olmak hiç kuşku yok ki çok kolay bir iş değildir. Ancak bu zorluğa paralel olarak artan maaşlar ise işin motivasyon kısmının temeli diyebiliriz. Bloomberg'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni bir liste, dünya devi teknoloji şirketlerinin CEO'larının ne kadar kazandığını gözler önüne sermesi bakımında son derece ilgi çekici.

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133 milyon dolar kazandı

Yayınlanan rakamlara göre Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz yıl kazandığı 133 milyon dolarla teknoloji endüstrisinin en yüksek ücretli CEO'su olmayı başardı. Bu gelişme ile birlikte Cook, 2019'da 595 milyon dolar kazanan Tesla CEO'su Elon Musk'ın ardından en çok kazanan CEO'lar listesinde ikinci sıraya yerleşmiş oldu.

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Bloomberg tarafından yayınlanan listede Tim Cook'u 99 milyon dolarla Intel CEO'su Robert Swan ve 86 milyon dolar ile Alphabet CEO'su Sundai Pichai takip etti. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ise 77 milyon dolar ile 9. sırada yer alıyor. Apple şu anda dünyanın en değerli şirketlerinden biri ve bu nedenle Tim Cook'un gelirinin bu denli yüksek olması şaşırtıcı değil. Açıklanan rakamlara göre Cook, 2019'da aldığı paranın 122 milyon dolarından fazlasını hisse senetlerinden, 7.6 milyon dolarını ise bonuslardan kazandı.

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-highest-paid-ceos/

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