Galaxy Ring, giyilebilir teknolojilerde yeni bir devrim başlatabilir

Bu henüz bilinmese de, 2024'ün başında üç akıllı yüzük cihazının tanıtıldığını gördük ve bunlardan biri giyilebilir pazarın en büyük oyuncularından biri olan Samsung'a aitti. Bunlar kesinlikle bir pazar değişiminin göstergeleri, ancak tüketicilerin ilgisini çekmede başarılı olup olmayacakları bilinmiyor.
Samsung’un gözünden Galaxy Ring
Galaxy Ring hakkında ayrıntılar çok az ve çeşitli Samsung sözcüleri ve yetkilileri bu cihazdan sadece kısa bir şekilde bahsediyor. Ancak yapılan açıklamalarda nelerin bekleneceğine dair ipuçları yakalamak mümkün. Samsung sözcüsü Amber Reaver'a göre Samsung Galaxy Ring, evde günlük sağlık için kapsamlı ancak basitleştirilmiş bir yaklaşımla daha fazla insanın sağlıklarını yönetmelerini sağlamak için tasarlanacak önde gelen sensör teknolojilerine sahip olacak.
Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet ise yaptığı açıklamada ellerinde güzel bir yüzük olduğunu söylüyor. Donanımın hazır olduğunu aktaran Chomet, Samsung Health ile uyku konusunda daha başarılı takibin yapılacağının sinyallerini de veriyor. Ancak genel söylemler Samsung’un en azından şimdilik yazılım tarafını tam halletmediğini gösteriyor, ki zaten ürünü piyasaya yılın ilerleyen dönemlerinde sürecekleri düşünüldüğünde bu mantıklı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.