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    Anlık Bildirim

    Galaxy Ring, giyilebilir teknolojilerde yeni bir devrim başlatabilir

    Samsung, birkaç gün önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde akıllı yüzük pazarına girdiğini açıkladı ve Galaxy Ring'i dünyaya tanıttı. Galaxy Ring ise yeni bir dönemi başlatabilir.
    Galaxy Ring, giyilebilir teknolojide yeni bir dönem başlatabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, birkaç gün önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde akıllı yüzük pazarına girdiğini duyurarak Galaxy Ring'i dünyaya tanıttı. Galaxy Ring'in tanıtımı giyilebilir cihaz pazarında "bu yeni bir giyilebilir cihaz çağının başlangıcı mı?" gibi önemli soruları gündeme getirdi.

    Bu henüz bilinmese de, 2024'ün başında üç akıllı yüzük cihazının tanıtıldığını gördük ve bunlardan biri giyilebilir pazarın en büyük oyuncularından biri olan Samsung'a aitti. Bunlar kesinlikle bir pazar değişiminin göstergeleri, ancak tüketicilerin ilgisini çekmede başarılı olup olmayacakları bilinmiyor.

    Samsung’un gözünden Galaxy Ring

    Galaxy Ring hakkında ayrıntılar çok az ve çeşitli Samsung sözcüleri ve yetkilileri bu cihazdan sadece kısa bir şekilde bahsediyor. Ancak yapılan açıklamalarda nelerin bekleneceğine dair ipuçları yakalamak mümkün. Samsung sözcüsü Amber Reaver'a göre Samsung Galaxy Ring, evde günlük sağlık için kapsamlı ancak basitleştirilmiş bir yaklaşımla daha fazla insanın sağlıklarını yönetmelerini sağlamak için tasarlanacak önde gelen sensör teknolojilerine sahip olacak.

    Galaxy Ring, giyilebilir teknolojide yeni bir dönem başlatabilir Tam Boyutta Gör
    Reaver ayrıca yeni akıllı yüzüğün 7/24 takılabilecek kadar rahat olacağını söylüyor. Bazı şanslı medya mensupları Galaxy Ring prototipini yakından görme fırsatı bulurken, analist Avi Greengart yüzükten yayılan ışığın üç yüzeyden geldiğini, boyutların 13'e kadar çıkacağını ve bu yılın sonunda piyasaya sürüleceğini belirtti. Cihazın tüm gün boyunca takılması oldukça faydalı zira bileğe takılan cihazlar uyku sırasında çok da ergonomik değiller.

    Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet ise yaptığı açıklamada ellerinde güzel bir yüzük olduğunu söylüyor. Donanımın hazır olduğunu aktaran Chomet, Samsung Health ile uyku konusunda daha başarılı takibin yapılacağının sinyallerini de veriyor. Ancak genel söylemler Samsung’un en azından şimdilik yazılım tarafını tam halletmediğini gösteriyor, ki zaten ürünü piyasaya yılın ilerleyen dönemlerinde sürecekleri düşünüldüğünde bu mantıklı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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