Galaxy Ring, giyilebilir teknolojilerde yeni bir devrim başlatabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, birkaç gün önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde akıllı yüzük pazarına girdiğini duyurarak Galaxy Ring'i dünyaya tanıttı. Galaxy Ring'in tanıtımı giyilebilir cihaz pazarında "bu yeni bir giyilebilir cihaz çağının başlangıcı mı?" gibi önemli soruları gündeme getirdi.

Bu henüz bilinmese de, 2024'ün başında üç akıllı yüzük cihazının tanıtıldığını gördük ve bunlardan biri giyilebilir pazarın en büyük oyuncularından biri olan Samsung'a aitti. Bunlar kesinlikle bir pazar değişiminin göstergeleri, ancak tüketicilerin ilgisini çekmede başarılı olup olmayacakları bilinmiyor.

Samsung’un gözünden Galaxy Ring

Galaxy Ring hakkında ayrıntılar çok az ve çeşitli Samsung sözcüleri ve yetkilileri bu cihazdan sadece kısa bir şekilde bahsediyor. Ancak yapılan açıklamalarda nelerin bekleneceğine dair ipuçları yakalamak mümkün. Samsung sözcüsü Amber Reaver'a göre Samsung Galaxy Ring, evde günlük sağlık için kapsamlı ancak basitleştirilmiş bir yaklaşımla daha fazla insanın sağlıklarını yönetmelerini sağlamak için tasarlanacak önde gelen sensör teknolojilerine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Reaver ayrıca yeni akıllı yüzüğün 7/24 takılabilecek kadar rahat olacağını söylüyor. Bazı şanslı medya mensupları Galaxy Ring prototipini yakından görme fırsatı bulurken, analist Avi Greengart yüzükten yayılan ışığın üç yüzeyden geldiğini, boyutların 13'e kadar çıkacağını ve bu yılın sonunda piyasaya sürüleceğini belirtti. Cihazın tüm gün boyunca takılması oldukça faydalı zira bileğe takılan cihazlar uyku sırasında çok da ergonomik değiller.

“Sadece Samsung yapabilir”: Karşınızda giyilebilir Galaxy Ring! 4 gün önce eklendi

Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet ise yaptığı açıklamada ellerinde güzel bir yüzük olduğunu söylüyor. Donanımın hazır olduğunu aktaran Chomet, Samsung Health ile uyku konusunda daha başarılı takibin yapılacağının sinyallerini de veriyor. Ancak genel söylemler Samsung’un en azından şimdilik yazılım tarafını tam halletmediğini gösteriyor, ki zaten ürünü piyasaya yılın ilerleyen dönemlerinde sürecekleri düşünüldüğünde bu mantıklı.

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