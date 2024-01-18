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    Anlık Bildirim

    “Sadece Samsung yapabilir”: Karşınızda giyilebilir Galaxy Ring!

    Samsung Galaxy Ring, Galaxy S24 serisi lansmanının ardından resmen duyuruldu. Sağlık odaklı olan bu yüzük şeklindeki giyilebilir cihaz hakkında bildiğimiz tek şey ise bir yüzük olması.
    “Sadece Samsung yapabilir”: Karşınızda giyilebilir Galaxy Ring! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerini tanıttığı Unpacked etkinliğinin sonunda beklenmedik bir şekilde “sadece Samsung’un yapabileceği” mottosunu kullanarak “Galaxy Ring” cihazını duyurdu. Bu cihaz adından da anlaşılacağı üzere bir yüzük. Ancak Samsung’a göre ana amacı sağlık ve sağlık takibi.

    Galaxy Ring duyuruldu

    Samsung, Galaxy Ring duyurusu dışında çok fazla ayrıntı vermedi. Sadece kısa bir video eşliğinde ürünü gösterdi. Bu videoda Galaxy Ring’in iç yüzeyinde bir dizi sensörün olduğu açıkça görülüyor. Dolayısıyla akıllı yüzüğün sağlık, fitness ve uyku gibi konularda sahibi takip edeceğini varsayabiliriz. Buna ek olarak, Samsung ilk akıllı yüzüğüne bazı yapay zeka özellikleri de ekleyebilir zira bunun da üzerinde duruldu.

    Samsung, sunum sırasında tam olarak şu ifadeleri kullanıyor:

    “Samsung Health'in en son yeniliklerini yepyeni bir form faktörüne getirerek, sadece Samsung'un yapabileceği gibi gelecekteki sağlığın şeklini değiştirmek için güçlü ve erişilebilir bir sağlık ve zindelik cihazı geliştirdik. Yapay zeka teknolojisi ile bağlantıda kalmamızı, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamızı ve daha anlamlı yollarla daha sağlıklı alışkanlıklar edinmemizi sağlayan Galaxy Ring ile tanışın. Bu sadece bir başlangıç ve sizin de denemeniz için sabırsızlanıyoruz.”

    “Sadece Samsung yapabilir”: Karşınızda giyilebilir Galaxy Ring! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Galaxy Ring, bu alanda bir önce değil. Örneğin Oura, bu alanda kendi ürünleriyle boy gösteriyor. Ancak işlev ve kabul edilirlik konusu tartışılır. Samsung’un Ring ile neler yapabileceğini göreceğiz. Açıkçası Galaxy Ring, sağlık konusunda halihazırda bileğe takılan akıllı bileklik veya saatlerdeki çoğu işlevi yerine getirebilirse geniş kitlelere ulaşabilir.

    Samsung Galaxy Ring’in tam olarak ne zaman çıkacağını veya özelliklerinin ne olduğu açıklamadı. Aynı şekilde fiyat konusuna da değinilmedi. Ancak cihazın duyurulması Galaxy Ring’in bu yıl piyasaya gireceği anlamına geliyor. Muhtemelen Samsung'un bu yılki bir sonraki büyük etkinliği sırasında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 tanıtılırken Galaxy Ring’i piyasaya çıkartacak. Dolayısıyla Temmuz gibi tüm detaylara ulaşmış olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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