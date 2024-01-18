“Sadece Samsung yapabilir”: Karşınızda giyilebilir Galaxy Ring!

Galaxy Ring duyuruldu
Samsung, Galaxy Ring duyurusu dışında çok fazla ayrıntı vermedi. Sadece kısa bir video eşliğinde ürünü gösterdi. Bu videoda Galaxy Ring’in iç yüzeyinde bir dizi sensörün olduğu açıkça görülüyor. Dolayısıyla akıllı yüzüğün sağlık, fitness ve uyku gibi konularda sahibi takip edeceğini varsayabiliriz. Buna ek olarak, Samsung ilk akıllı yüzüğüne bazı yapay zeka özellikleri de ekleyebilir zira bunun da üzerinde duruldu.
Samsung, sunum sırasında tam olarak şu ifadeleri kullanıyor:
“Samsung Health'in en son yeniliklerini yepyeni bir form faktörüne getirerek, sadece Samsung'un yapabileceği gibi gelecekteki sağlığın şeklini değiştirmek için güçlü ve erişilebilir bir sağlık ve zindelik cihazı geliştirdik. Yapay zeka teknolojisi ile bağlantıda kalmamızı, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamızı ve daha anlamlı yollarla daha sağlıklı alışkanlıklar edinmemizi sağlayan Galaxy Ring ile tanışın. Bu sadece bir başlangıç ve sizin de denemeniz için sabırsızlanıyoruz.”
Samsung Galaxy Ring’in tam olarak ne zaman çıkacağını veya özelliklerinin ne olduğu açıklamadı. Aynı şekilde fiyat konusuna da değinilmedi. Ancak cihazın duyurulması Galaxy Ring’in bu yıl piyasaya gireceği anlamına geliyor. Muhtemelen Samsung'un bu yılki bir sonraki büyük etkinliği sırasında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 tanıtılırken Galaxy Ring’i piyasaya çıkartacak. Dolayısıyla Temmuz gibi tüm detaylara ulaşmış olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.