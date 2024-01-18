“Sadece Samsung yapabilir”: Karşınızda giyilebilir Galaxy Ring!

Galaxy Ring duyuruldu

Samsung, Galaxy Ring duyurusu dışında çok fazla ayrıntı vermedi. Sadece kısa bir video eşliğinde ürünü gösterdi. Bu videoda Galaxy Ring’in iç yüzeyinde bir dizi sensörün olduğu açıkça görülüyor. Dolayısıyla akıllı yüzüğün sağlık, fitness ve uyku gibi konularda sahibi takip edeceğini varsayabiliriz. Buna ek olarak, Samsung ilk akıllı yüzüğüne bazı yapay zeka özellikleri de ekleyebilir zira bunun da üzerinde duruldu.

Samsung, sunum sırasında tam olarak şu ifadeleri kullanıyor:

“Samsung Health'in en son yeniliklerini yepyeni bir form faktörüne getirerek, sadece Samsung'un yapabileceği gibi gelecekteki sağlığın şeklini değiştirmek için güçlü ve erişilebilir bir sağlık ve zindelik cihazı geliştirdik. Yapay zeka teknolojisi ile bağlantıda kalmamızı, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamızı ve daha anlamlı yollarla daha sağlıklı alışkanlıklar edinmemizi sağlayan Galaxy Ring ile tanışın. Bu sadece bir başlangıç ve sizin de denemeniz için sabırsızlanıyoruz.”

Tam Boyutta Gör Öte yandan Galaxy Ring, bu alanda bir önce değil. Örneğin Oura, bu alanda kendi ürünleriyle boy gösteriyor. Ancak işlev ve kabul edilirlik konusu tartışılır. Samsung’un Ring ile neler yapabileceğini göreceğiz. Açıkçası Galaxy Ring, sağlık konusunda halihazırda bileğe takılan akıllı bileklik veya saatlerdeki çoğu işlevi yerine getirebilirse geniş kitlelere ulaşabilir.

Samsung Galaxy S24 & S24 Plus ve S24 Türkiye fiyatları 15 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy Ring’in tam olarak ne zaman çıkacağını veya özelliklerinin ne olduğu açıklamadı. Aynı şekilde fiyat konusuna da değinilmedi. Ancak cihazın duyurulması Galaxy Ring’in bu yıl piyasaya gireceği anlamına geliyor. Muhtemelen Samsung'un bu yılki bir sonraki büyük etkinliği sırasında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 tanıtılırken Galaxy Ring’i piyasaya çıkartacak. Dolayısıyla Temmuz gibi tüm detaylara ulaşmış olacağız.

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