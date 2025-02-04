Galaxy Ring tüm cihazları kontrol edecek: İşte Samsung'un yeni patenti

Galaxy Ring, Samsung cihazları kontrol edebilir
Kaçıranlar için Samsung'un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, temel olarak kalp atış hızı, uyku düzeni ve diğer biyometrik verileri takip ederek Samsung Health uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlara veri aktarabiliyor. Şirketin yeni aldığı patent ise, akıllı yüzüğün kablosuz olarak diğer bağlı cihazlarla iletişim kurabildiğini ve bir kontrol arayüzü olarak kullanılabileceğini gösteriyor.
Hatırlayanlar olacaktır, benzer bir özellik daha önce S Pen için sunulduğunu söyleyelim. Galaxy Ring ise bundan daha sezgisel ve pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor. Tabii ki şu an için bu patentin somut bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz.
Keza günümüzde teknoloji şirketleri, gelecekteki olası yenilikleri güvence altına almak için birçok patent başvurusu yapıyor. Ancak bunların hepsi tüketiciye ulaşan nihai bir ürün haline gelmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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