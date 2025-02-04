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    Anlık Bildirim

    Galaxy Ring tüm cihazları kontrol edecek: İşte Samsung'un yeni patenti

    Samsung, Galaxy Ring için sürpriz bir patent başvurusunda bulundu. Akıllı yüzük, gelecekte tüm Samsung cihazları kontrol edebilir. İşte detaylar ve daha fazlası...
    Samsung'un 'ezber bozan' Galaxy Ring patenti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, giyilebilir teknoloji alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Koreli dev, Galaxy Ring özelinde ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine sürpriz bir başvuruda bulundu. Yeni özelliğe göre Galaxy Ring, biyometrik verileri izlemenin dışında çok daha yetenekli olabilir. 

    Galaxy Ring, Samsung cihazları kontrol edebilir

    Kaçıranlar için Samsung'un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, temel olarak kalp atış hızı, uyku düzeni ve diğer biyometrik verileri takip ederek Samsung Health uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlara veri aktarabiliyor. Şirketin yeni aldığı patent ise, akıllı yüzüğün kablosuz olarak diğer bağlı cihazlarla iletişim kurabildiğini ve bir kontrol arayüzü olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

    Samsung'un 'ezber bozan' Galaxy Ring patenti ortaya çıktı
    Dolayısıyla Galaxy Ring'in gelecekte dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer akıllı cihazlarla etkileşime girerek veri aktarımı ve kontrol olanağı sunduğunu görebiliriz. Örneğin, görsellerde tıpkı Apple ekosisteminde olduğu gibi bir cihazdan diğerine dosya veya içerik taşıdığı senaryolar bulunuyor. 

    Hatırlayanlar olacaktır, benzer bir özellik daha önce S Pen için sunulduğunu söyleyelim. Galaxy Ring ise bundan daha sezgisel ve pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor. Tabii ki şu an için bu patentin somut bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz.

    Keza günümüzde teknoloji şirketleri, gelecekteki olası yenilikleri güvence altına almak için birçok patent başvurusu yapıyor. Ancak bunların hepsi tüketiciye ulaşan nihai bir ürün haline gelmiyor. 

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