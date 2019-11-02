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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesi S10 ve S10 Plus'tan yüksek olacak

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S10 Lite ile ilgili detaylar netleşiyor. Şimdi de merakla beklenen akıllı telefonun pil kapasitesi ortaya çıktı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesi S10 ve S10 Plus'tan yüksek olacak
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    Samsung Galaxy S10 serisinin bir sonraki üyesi Galaxy S10 Lite olması bekleniyor. Sınırlı sayıda üretilecek akıllı telefonun bazı özellikleri kırpılacak olsa da pil kapasitesi konusunda Galaxy S10 serisinin diğer modellerini geride bırakacak.

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    SM-G770F model numarasına sahip cihazın bataryası hakkında bilgi veren bir belge ortaya çıktı. Söz konusu belgede pil kapasitesinin 4.370 mAh olduğu yazıyor. Yani cihaz Galaxy S10 (3.400 mAh) ve hatta Galaxy S10 Plus'tan (4.100 mAh) daha büyük bir pille gelecek.

    Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesi S10 ve S10 Plus'tan yüksek olacak
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    Geekbench'te de görünmüştü

    Merakla piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon kısa bir süre önce de Geekbench veritabanında görünmüştü. Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM'den güç alacağı bildirilen akıllı telefon kutudan ise Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. Galaxy S10 Lite'ın çıkış tarihi henüz belli değil.



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    mekan54 2 hf.
    Uygun fiyatlı telefon ama 855 ile gelecek ve 8 GB ram...

    Bunda bir yanlışlık var. Yada şaşırıp kafaya taş mı düştü.

    O işlemci ve ram amiral gemilerinde yok be..😄😄
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    DH Misafiri 2 hf.
    Samsung kendini sürekli geliştiriyor. Böyle epic bir telefon varken hayatta kıytırık ekranlı Iphone se2 ve 11 almam.
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    _RaGoN_ 2 hf.
    Muhtemelen Snapdragon 730G, 730 veya 710 ile gelecek.
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    sis651 2 hf.
    Gelirse kamerası falan eksik olur. O batarya kapasitesi ve o işlemci ile uygun fiyata gelse gider o telefon.
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    kreat 2 hf.
    Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB Ram ile nasıl lite model oluyor? Uygun fiyatla gelirse güzel olur
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    Marrusia 2 hf.
    Cikmayacak.
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