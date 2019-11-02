Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesi S10 ve S10 Plus'tan yüksek olacak

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Samsung Galaxy S10 serisinin bir sonraki üyesi Galaxy S10 Lite olması bekleniyor. Sınırlı sayıda üretilecek akıllı telefonun bazı özellikleri kırpılacak olsa da pil kapasitesi konusunda Galaxy S10 serisinin diğer modellerini geride bırakacak.

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SM-G770F model numarasına sahip cihazın bataryası hakkında bilgi veren bir belge ortaya çıktı. Söz konusu belgede pil kapasitesinin 4.370 mAh olduğu yazıyor. Yani cihaz Galaxy S10 (3.400 mAh) ve hatta Galaxy S10 Plus'tan (4.100 mAh) daha büyük bir pille gelecek.

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Geekbench'te de görünmüştü

Merakla piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon kısa bir süre önce de Geekbench veritabanında görünmüştü. Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM'den güç alacağı bildirilen akıllı telefon kutudan ise Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. Galaxy S10 Lite'ın çıkış tarihi henüz belli değil.