Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi

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Samsung, amiral gemisi Galaxy S20 serisi akıllı telefonları için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Söz konusu güncelleme kullanıcıların yoğun olarak şikayetçi olduğu "yeşil ekran" sorununu çözüyor.

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G98xBXXU1ATD3 numaralı güncelleme ilk etapta Almanya'daki kullanıcılara sunuldu. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkelerde de yayınlanması bekleniyor.

En pahalı modelde görülmüştü

Güncelleme notlarında, yapılan değişikliklerle ilgili çok detaylı bilgi yok. Ancak ekranda oluşan yeşilimsi renk bozukluğunu giderdiği doğrulandı.

Yeşil ekran sorunu çoğunlukla serinin en pahalı modeli olan Galaxy S20 Ultra'da görülmüştü. Fakat güncelleme muhtemelen Galaxy S20 ve S20+ modelleri üzeride de gerekli düzeltmeyi yapıyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s20-update-with-green-tint-fix-now-rolling-out

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