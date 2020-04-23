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    Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi

    Nisan güncellemesinin ardından Galaxy S20 Ultra'da yeşil ekran sorunu ortaya çıkmıştı. Samsung yeni bir güncelleme yayınlayarak amiral gemisi telefonundaki problemi giderdi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi
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    Samsung, amiral gemisi Galaxy S20 serisi akıllı telefonları için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Söz konusu güncelleme kullanıcıların yoğun olarak şikayetçi olduğu "yeşil ekran" sorununu çözüyor.

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    G98xBXXU1ATD3 numaralı güncelleme ilk etapta Almanya'daki kullanıcılara sunuldu. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkelerde de yayınlanması bekleniyor.

    Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi
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    En pahalı modelde görülmüştü

    Güncelleme notlarında, yapılan değişikliklerle ilgili çok detaylı bilgi yok. Ancak ekranda oluşan yeşilimsi renk bozukluğunu giderdiği doğrulandı.

    Yeşil ekran sorunu çoğunlukla serinin en pahalı modeli olan Galaxy S20 Ultra'da görülmüştü. Fakat güncelleme muhtemelen Galaxy S20 ve S20+ modelleri üzeride de gerekli düzeltmeyi yapıyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s20-update-with-green-tint-fix-now-rolling-out Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 37 dk.
    yazılımla zamanla birçok problemi çözülebilir. Kamerası bence iyi ama zamanla daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dxomark genelde kutudan çıktığı gibi test yaptığı için böyle şeyler olabiliyor
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