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    Galaxy S20 Ultra tek hafıza kartı destekli model olacak

    Galaxy S20 serisinde Samsung hafıza kartı desteğine yer vermeyebilir. Sadece Galaxy S20 Ultra modelinde hafıza kartı desteği ve 108MP çözünürlüğünde Samsung sensörü yer alacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S20 Ultra tek hafıza kartı destekli model olacak
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    Samsung'un yeni amiral gemisi serisinin Galaxy S20 adını alacağının neredeyse kesinleşmesinin ardından seri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Depolama tarafında ilginç bir gelişme var.

    Galaxy S20 neler sunacak?

    Seride Galaxy S20 modeli en düşük seviye olacak ve E isimlendirmesinin yerini alacak. 6.2 inç ekran Dynamic AMOLED ekran kullanıyor. Snapdragon 865 veya Exynos 9830 yonga seti barındıran model 12GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise 128GB/256GB seçenekleri var ancak hafıza kartı desteği olmayacağı ifade ediliyor. 4000mAH kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken ana kameranın da 12MP çözünürlüğünde olacağı belirtiliyor.

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    Galaxy S20+ modeli çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran yanında diğer özellikler aynı. Kameranın ise telefoto lense sahip olması bekleniyor. Yine batarya tarafında 4500mAh kapasite ve 45W hızlı şarj olacak.

    Galaxy S20 Ultra seriden oldukça farklılaşacak. 6.9 inçlik ekran SAMOLED adında yeni bir panel teknolojisi kullanıyor. Snapdragon 865/Exynos 9830 yonga seti yanında 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi bu modele özgü olacak. Ayrıca tek hafıza kartı desteğini de bu modelin sunacağı iddia ediliyor.

    Arka kısımda 108MP özelleştirilmiş Samsung ana sensörü yanında 48MP çözünürlüğünde 10x telefoto lens ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir sensör yer alıyor. Sensör melez olarak 100x yakınlaştırma yapabilecek ve rekor kıracak. 5000mAh kapasiteli batarya ise 45W hızlı şarj destekli. Yine bu modelin 120Hz ekran ile geleceği diğer modellerde bu özelliğin pasif olacağı da iddialar arasında. Galaxy S20 serisi 11 Şubat tarihinde tanıtılacak.



    https://wccftech.com/leak-suggests-top-galaxy-s20-ultra-model-will-have-16gb-of-ram-only-variant-to-have-microsd-card-slot/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smart1978 1 hf.
    S20 lerin ekrani 120 Hz destegi kismen var yani dogal cozunurlukte 120 Hz destegi yoktur sadece daha dusuk cozunurlukte olacakmis.

    Resmi tanitimi yapilmadigi icin kesinlik yoktur denilse de ben derim ki bu rezalet kesindir :/
    sammobile.com/...
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Samsung iyice raydan çıktı yine. Ne haddine hafıza kartı koymamak
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    CemalSanane 1 hf.
    Heyecanmı
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    Relax Relax 1 hf.
    1150-1200 euro civarı olacağı söyleniyor, fiyat astronomik...
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    sniper23 1 hf.
    LPDDR5 RAM ile gelecek deniliyor.
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    deniz_sea 1 hf.
    S20 Ultra kesin fırıncı küreği olacak desenize, keşke 16/9 telefonda üretseler veya en fazla 18/9 olsa, bu türlü 21,5/9'a kadar çıkan oranlarla telefon çok şekilsiz ve gerçek olmayan bir 6,9" ekran gibi geliyor bana.
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    koyunsayar 1 hf.
    Samsung her yıl kötüye gidiyor
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